Karaman'da kahreden kaza... Araç dereye devrildi, 3 çocuk hayatını kaybetti

Karaman'da dereye devrilen otomobildeki aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Karaman'da kahreden kaza... Araç dereye devrildi, 3 çocuk hayatını kaybetti
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Karaman'da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Kızık köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 63 EA 265 plakalı otomobil, köprüden geçtiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU: 3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü baba ile eşi ve 2 çocuğu araç içerisinden çıkarılarak kurtarıldı. Diğer çocukları Mehmet Mustafa İzol (4), Ramazan İzol (12) ve Mehmet Sinan İzol'un (5) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdalanin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

ŞANLIURFA'DAN TARIM İŞÇİSİ OLARAK GELMİŞLERDİ

Öte yandan, ailenin Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak geldiği, tarladan çadırlarına dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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