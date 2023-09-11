Karaman'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Karaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Menekşe Nacır’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Karaman'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Karaman'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Editör: Süleyman Daban
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Yasin Nacır (57) yönetimindeki 42 RY 397 plakalı otomobil, Karaman-Mersin kara yolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile Alime (54) ve Menekşe Nacır (30) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile Alime Nacır itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartıldı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Menekşe Nacır’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # trafik kazası # karaman
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