Karaman’da silahlı saldırı: Baba ve oğulları vurulmuştu, biri hayatını kaybetti

Karaman'da husumetli olduğu iddia edilen kişi tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan baba ve üç oğlu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan üçünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olay, Karaman’ın Kirişçi Mahallesi 49. Sokak’ta saat 11.20 sıralarında meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde baba M.Ş. (69) ve oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve E.Ş. (31) ile karşılaşan şüpheli M.K., belinden çıkardığı silahla ateş açtı. 

Saldırgan olayın ardından hızla bölgeden kaçarken, kurşunların hedefi olan baba ve üç oğlu kanlar içinde yere yığıldı.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI

Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyarak yaptıkları ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan dört kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 

Yaralılar daha sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Hastanede tedavi altına alınan baba ve oğullarının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Yunus Emre Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

NEDENİ 'ALACAK VERECEK' İDDİASI

Polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği sokağı şeritle kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede boş kovan çalışması yaptı. 

Saldırının alacak verecek meselesi yüzünden kaynaklandığı ileri sürüldü. Emniyet güçleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan zanlı M.K.'yı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. 

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

