Karaman'da sulama kanalında can pazarı! Akıntıya kapılan çocuklar için AFAD ve itfaiye seferber oldu

Olay, Çeltek Mahallesi Türk Dünyası Kültür Parkı yakınından geçmekte olan sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentte etkili olan kavurucu yaz sıcağından bunalan 10 ila 12 yaşlarındaki 3 arkadaş, serinlemek amacıyla yaklaşık 2 metre derinliğe sahip sulama kanalına girdi. Ancak çocukların serinleme keyfi, kanal içerisindeki güçlü akıntı nedeniyle kısa sürede can pazarına dönüştü.

BİRİ KURTULDU, İKİSİ MAHSUR KALDI

Su içerisinde sürüklenmeye başlayan çocuklardan biri kendi imkanlarıyla büyük bir çaba sarf ederek kıyıya çıkmayı başardı. Diğer 2 çocuk ise akıntının şiddetine karşı koyamayarak suyun ortasında, kanal duvarları arasında sıkışıp mahsur kaldı. Çocukların çırpınışlarını ve yardım çığlıklarını duyan çevredeki duyarlı vatandaşlar, vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

EKLİPLER CAN SİMİDİYLE HAYATA BAĞLADI

İhbar üzerine bölgeye çok kısa sürede Karaman Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ve AFAD ekipleri, suda sürüklenen ve bitkin düşen çocukları kurtarmak için zamanla yarışan bir çalışma başlattı. Ekipler tarafından kanala doğru fırlatılan can simitlerine sıkı sıkıya tutunan 2 çocuk, profesyonel kurtarma operasyonuyla başarılı bir şekilde sudan çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ, AİLELERİNE TESLİM EDİLECEKLER

Kıyıya alınan çocukların olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk muayene ve kontrollerinde, şans eseri herhangi bir yaralanmalarının olmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Korku dolu anlar yaşayan küçük çocuklar, gerekli işlemlerinin yapılması ve güvenli bir şekilde ailelerine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü. Yetkililer, yaz aylarında sulama kanalları ve göletlerin ölümcül riskler barındırdığını hatırlatarak ebeveynleri çocuklarını bu bölgelerden uzak tutmaları konusunda bir kez daha uyardı.