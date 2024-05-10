Karaman'da uyuşturucu operasyonu! 5 zanlı tutuklandı...

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpeliler işlerlerin ardından tutuklandı...

Karaman'da uyuşturucu operasyonu! 5 zanlı tutuklandı...
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda S.S, M.P, A.Y, V.Ö. ve B.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1062 uyuşturucu hap, 40,67 gram uyuşturucu madde ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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