Karaman'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi: 2 kişi tutuklandı

Karaman'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi: 2 kişi tutuklandı
Karaman'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Editör: Süleyman Daban
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Karaman'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getireceği öne sürülen A.A, A.K, R.Ç. ve C.B'yi takibe aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon yapan ekipler şüphelileri Karaman girişinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 72.5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve A.K. savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, R.Ç. ve C.B. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # Karaman'da uyuşturucu operasyonu
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