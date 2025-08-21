Karaman’da zirai don elma üretimini vurdu: 20 milyar liralık zarar!

Karaman’da zirai don, elma üretiminde büyük kayıplara yol açtı. Zararın ekonomik boyutu 20 milyar lirayı buldu. Açıklama Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram'dan geldi. Zirai don felaketinden bu yana çiftçiye de herhangi bir yardım yapılmadı.



Zirai donun yaraları henüz sarılmadı. Aradan 130 gün geçti, çiftçi dört gözle yardım bekliyor.



Karaman elma üretimiyle öne çıkıyor. Şehirde yaklaşık 40 bin çiftçi var. Elma hasadı başladı ancak durum vahim. Verimde büyük düşüşler yaşanıyor. Tarladan elmanın çıkış fiyatı 40-45 lira bandında.



Zirai don elma başta olmak üzere birçok ürünü vurdu. Çiftçi zararda, henüz destek ödemesi de yapılmadı. Borçlar nasıl ödenecek, gelecek sezon hazırlığı nasıl yapılacak belli değil.



Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, zararın bilançosunu verilerle açıkladı. Telafisi artık imkansız. Bayram, hükümete çağrı yaptı, vakit kaybeden çiftçinin derdine derman olunmasını istedi.

