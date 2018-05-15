Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun Sivas'ta düzenlediği mitingde, Karamollaoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde yaşadığı arsa sorunu nedeniyle tepki gösteren kişi, partililer tarafından tartaklandığını ileri sürdü

Saadet Partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda 13 Mayıs Pazar günü gerçekleştirdiği mitinge giden Yusuf Demir, Karamollaoğlu'nun Sivas Belediye Başkanlığı yaptığı 1992 yılında aldığı bir arsa nedeniyle belediyece mağdur edildiğini savunarak, Karamollaoğlu'na kürsüde konuşma yaptığı sırada tepki gösterdi. Demir, üzerine yürüyen bir grup partili tarafından alandan uzaklaştırıldı.Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karamollaoğlu'nun Sivas Belediye Başkanlığı yaptığı 1992 yılında bir arsa aldığını ve belediye tarafından mağdur edildiğini iddia etti.Yaşadığı mağduriyeti Karamollaoğlu'na anlatmak için miting alanına gittiğini belirten Demir, "Sayın başkanım benim arsamı belediyeye yazdırdın dedim. Fatih Mahallesi'nden oy almıştın, şimdi bu sorunu düzelt diye bağırdım. Sivas'a gelip de konuşmaya utanmıyor musun dedim, bu sırada bana saldırdılar." dedi.Kendisine saldıran kişilerin Sivaslı olmadıklarını öne süren Demir, şunları ifade etti:"Temel Karamollaoğlu'nun Sivas'a miting için geldiğini öğrendim. Evrakımı alarak durumumu anlatmak için miting alanına gittim. Karamollaoğlu'nun yaptığı yanlış işleri konuşuyordum bana tepki gösterdiler. Ben orada Sayın Başkanım bir şey diyeceğim diyerek elimdeki kağıdı kaldırdım. Fatih Mahallesi sana oy verdi, sen de bizi batırdın. Arsaları bizden aldın maliyeye sattın, dedim. Durumumu anlatayım da düzelsin dedim. Hangi yüzle Sivas'a geldin dedim. Saldıran 4-5 kişiydi, beni döveceklerini anlayarak kaçtım. Yaşanan olaylar polise uzak bir noktada gerçekleşti. Mağduriyetim var. Karamollaoğlu tahminime göre, Sivas'tan oy alamaz. Sorunumu anlatayım diye gittim, adamlar beni konuşturmadılar."Miting alanında kaydedilen görüntülerde, Karamollaoğlu kürsüde konuşurken, alanda bulunan Demir'in elindeki kağıdı havaya kaldırarak, "Sayın başkanım arsamızı hazineye sattın, şimdi de alamıyoruz. Ne yüzle geldin de buraya oy istiyorsun? Ayıp" diye bağırması yer alıyor. Bu sırada alanda bulunan bazı partililerin Demir'i engellemesi ve kalabalık arasındaki itiş kakış görülüyor.