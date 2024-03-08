Karatay Belediye Başkanı Kılca 5 yılda yapılan yatırımları anlattı

Yerel seçim yaklaşıyor. Adaylar sahada çalışmalarını sürdürüyor. Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 5 ıylda ilçeye yaptıkları projeleri bir basın toplantısıyla anlattı, gelecek dönem projelerini açıkladı.

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Yerel seçime sayılı günler kaldı. Adaylar bir yandan seçim çalışmalarını sürdürürken diğer yandan projelerini açıklıyor.

Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Karatay Belediyesi tarafından ilçeye 5 yılda yapılan hizmetleri "Alnımızın Akıyla Karatay Aşkıyla 5 Yıl" lansmanında anlattı.

"Her alanda gelişen bir Karatay var" diyen Kılca yeni dönem projelerini de açıkladı.

Programa AK Parti ve MHP Konya il başkanları da katıldı.

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