Karatay Belediye Başkanı Kılca 5 yılda yapılan yatırımları anlattı

Yerel seçime sayılı günler kaldı. Adaylar bir yandan seçim çalışmalarını sürdürürken diğer yandan projelerini açıklıyor.



Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Karatay Belediyesi tarafından ilçeye 5 yılda yapılan hizmetleri "Alnımızın Akıyla Karatay Aşkıyla 5 Yıl" lansmanında anlattı.



"Her alanda gelişen bir Karatay var" diyen Kılca yeni dönem projelerini de açıkladı.



Programa AK Parti ve MHP Konya il başkanları da katıldı.