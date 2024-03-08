Karatay Belediye Başkanı Kılca 5 yılda yapılan yatırımları anlattı
Yerel seçim yaklaşıyor. Adaylar sahada çalışmalarını sürdürüyor. Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 5 ıylda ilçeye yaptıkları projeleri bir basın toplantısıyla anlattı, gelecek dönem projelerini açıkladı.
Yerel seçime sayılı günler kaldı. Adaylar bir yandan seçim çalışmalarını sürdürürken diğer yandan projelerini açıklıyor.
Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Karatay Belediyesi tarafından ilçeye 5 yılda yapılan hizmetleri "Alnımızın Akıyla Karatay Aşkıyla 5 Yıl" lansmanında anlattı.
"Her alanda gelişen bir Karatay var" diyen Kılca yeni dönem projelerini de açıkladı.
Programa AK Parti ve MHP Konya il başkanları da katıldı.