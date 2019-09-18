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Karayazı Belediyesine Kaymakam Mesut Tabakcıoğlu kayyum olarak atandı

Erzurumda, tutuklanan HDP Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun yerine kayyum atandı. Karayazı Belediye Başkanlığı görevine Kaymakam Masut Tabakcı getirildi

Karayazı Belediyesine Kaymakam Mesut Tabakcıoğlu kayyum olarak atandı

Terör örgütü PKK ile ilintili olduğu tespit edilen HDP'li belediyelere kayyum atamaları devam ediyor. 

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden sonra, Erzurum'un Karayazı ilçesindeki HDP'li belediyeye de kayyum atandı. 

HDP Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı. 

HDP'li Göksu'nun yerine Başkan Vekili olarak Kaymakam Masut Tabakcı görevlendirildi. Konuyla ilgili  Erzurum Valisi Okay Memiş açıklama yaptı. 

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #erzurum #karayazı #hdp #mesut tabakcıoğlu #melike göksu
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