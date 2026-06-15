Karayolları 15 Haziran haritasını açıkladı! TEM Otoyolu ve Ankara-Konya hattında şeritler kapatıldı

Yeni haftada yola çıkacak olan sürücülerin can ve mal güvenliği için çalışma yapılan kesimlerde yavaş gitmeleri, trafik işaret, cihaz ve işaretçilerine kesinlikle uymaları gerekiyor. Birçok otoyol ve bölünmüş yolda şerit kapatma ve iki yönlü ulaşım uygulamasına geçildi.

İşte yol çalışması yürütülen o karayolları ve ulaşım düzenlemelerinin eksiksiz listesi:

Çalışma Yapılan Otoyol Ve Devlet Yollarında Son Durum

TEM Otoyolu (Hendek-Gümüşova Hattı): Otoyolun Hendek-Gümüşova kavşakları 0-11. kilometreleri arasında kapsamlı üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu sebeple otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-dönüş) olarak aktarılıyor.

Ankara-Konya Yolu: Yolun 28-31. kilometrelerindeki genişletme ve yapım çalışmaları sebebiyle Konya-Ankara istikameti trafiğe tamamen kapatıldı. Bu bölgede ulaşım karşı şeritten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Konya Yolu: Güzergahın 92-95. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti araç trafiğine kapatıldı. Ulaşıma diğer istikametten iki yönlü olarak izin veriliyor.

Muğla-Denizli Yolu: Yolun 19-23. kilometrelerindeki fiziki yol çalışmaları dolayısıyla sürücüler bölünmüş yolun bir bölümüne yönlendiriliyor. Ulaşım bu kesimde iki yönlü sağlanıyor.

Nevşehir-Kayseri Yolu: Yolun 57-58. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir şeridinden çift yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Toprakkale-İskenderun Yolu: Hattın 34-38. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla araç geçişleri kontrollü olarak veriliyor.

Zonguldak-Bartın İl Sınırı - Bartın-Kurucaşile Yolu: Karayolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak aktarılıyor.

Artvin-Erzurum Yolu: Güzergahın 29-37. kilometrelerindeki kritik dağ ve asfalt çalışmaları dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Dereli-Şebinkarahisar & Diyarbakır-Siverek Yolları: Dereli-Şebinkarahisar yolunun 69-73. kilometreleri ile Diyarbakır-Siverek yolunun 17-21. kilometrelerinde yoğun yapım çalışmaları icra ediliyor. Bu bölgelerden geçecek sürücülerin hız sınırlarına ve trafik tabelalarına azami dikkat etmesi gerekiyor.