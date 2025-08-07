Karayolları 7 Ağustos yol durumu: Bu yollar trafiğe kapalı!

Ülke genelinde bazı ana arterlerde yol yapım, bakım ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bazı bölgelerde ise yollar tek şeride düşürülmüş durumda ya da tamamen trafiğe kapalı.

İşte 7 Ağustos itibarıyla Türkiye genelinde yol durumu:

Trafiğe kapalı veya kontrollü ulaşım sağlanan yollar

Kuzey Marmara Otoyolu (Adapazarı-Karasu Kavşakları 4-8. km):

İstanbul-Ankara yönünde yol bakım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılacak. Ulaşım, karşı istikametten iki yönlü olarak sağlanacak.

Aydın-Denizli Otoyolu:

Üstyapı çalışmaları nedeniyle 7-15 Ağustos tarihleri arasında Kumkısık Kavşağı’ndan otoyola katılım sağlanamayacak. Trafik akışı Denizli yönünde iki yönlü olarak düzenlenecek.

Anadolu Otoyolu (Kaynaşlı-Düzce Kavşağı 16-18. km):

İstanbul yönü trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten 2 şerit İstanbul, 1 şerit Ankara yönü olmak üzere kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu (Adana Doğu-Misis Kavşağı 3-7. km):

2-12 Ağustos tarihleri arasında Adana yönü trafiğe kapalı. Ulaşım, Osmaniye yönünden çift yönlü olarak veriliyor.



Çalışma yapılan ve ulaşımın kontrollü sağlandığı diğer yollar

Beyşehir-Isparta Yolu (25-44. km):

Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Samsun Yolu (54-61. km):

Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop yönünde tek şeritten çift yönlü geçiş uygulanıyor.

Tirebolu-Doğankent Yolu (34. km):

Güvenlik Tüneli’nde elektrik-elektronik bakım nedeniyle 5-15 Ağustos arasında 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten sağlanacak.

Keçiborlu-Burdur-Antalya Yolu (2-3. km):

Menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak kontrollü veriliyor.

Zonguldak-Karabük-Yenice Yolu (52-53. km):

31 Aralık 2025’e kadar devam edecek üstyapı çalışmaları nedeniyle Zonguldak yönü kapalı, trafik Karabük yönünden iki yönlü sağlanıyor.

Kars-Digor-Iğdır Yolu (0-19. km):

Eksik kalan toprak işleri ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Karayolları Genel Müdürlüğü, söz konusu yol kesimlerinde seyahat edecek sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri, hız limitlerine uymaları ve kontrollü geçiş bölgelerinde sabırlı olmaları gerektiğini hatırlattı.