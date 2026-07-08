Karayolları 8 Temmuz yol durumunu açıkladı! O yollar saat 17.00'ye kadar kapatılacak

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin güvenliği için yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine mutlak suretle uyulması gerekiyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Karayolları 8 Temmuz yol durumunu açıkladı! O yollar saat 17.00'ye kadar kapatılacak
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, Türkiye genelinde üstyapı, köprü, tünel ve demir yolu çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan veya kontrollü geçiş sağlanan yollar şu şekildedir:

TRAFİĞE KAPATILAN VE KONTROLLÜ SAĞLANAN YOLLAR

TEM Anadolu Otoyolu (İstanbul): Anadolu Otoyolu Kavşağı'nda viyadük ayağı imalatı nedeniyle Kozyatağı - Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım diğer şeritlerden alternatif olarak sağlanmaktadır.

İzmir - Aydın Otoyolu: Otoyolun 3-4. kilometrelerinde yer alan Alangüllü-1 Köprüsü'nün İzmir istikametindeki köprü derzi onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılmıştır. Geçişler sol ve orta şeritlerden sürdürülmektedir.

Niğde - Pozantı Otoyolu: Ereğli Kavşağı 1-2. kilometrelerinde Eminlik gişelerindeki Serbest Geçiş Sistemi (SGS) çalışmaları dolayısıyla ulaşım Konya-Ereğli yönünde servis yolundan, Niğde-Pozantı istikametinde ise 1 numaralı şeritten gerçekleştirilmektedir.

Artvin - Erzurum Yolu: Yolun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünel ve bağlantı yaklaşımlarında görüntü sistemlerinin bakım ve onarımı yapılmaktadır. Bu nedenle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam edecektir.

Seydişehir - Akseki - Manavgat Yolu: Yolun 28-33. kilometrelerinde yürütülen patlatmalı kazı çalışması sebebiyle yol 10.00 - 17.00 saatleri arasında aralıklarla trafiğe kapatılacaktır. Sürücüler için Cevizli - Derebucak - İbradı güzergahı alternatif hat olarak belirlenmiştir.

Samsun - Çarşamba - Terme Devlet Yolu: Yolun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak verilmektedir.

İnegöl - Bozüyük - Bilecik - Eskişehir İl Sınırı: Devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü (gidiş-dönüş) olarak aktarılmaktadır.

Malatya - Gölbaşı Yolu: Yolun 77-78. kilometreleri ile Gölbaşı-Malatya istikameti 29-32. (79-82) kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülmektedir.

Konya - Afyonkarahisar Yolu: Yolun 54-58. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım karşı istikametten iki yönlü olarak paylaştırılmaktadır.

Kırıkkale - Delice - Samsun Yolu: Yolun 5-7. kilometrelerinde sürdürülen yüksek standartlı demir yolu (YHT) yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir.

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