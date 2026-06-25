Karayolları açıkladı: Bu yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergâhlara dikkat!

Seyahate çıkacak olan sürücülerin güvenli bir yolculuk yapabilmesi için bazı kritik noktalar trafiğe kapatılırken, birçok bölgede ise ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Yetkililer, sürücüleri yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine mutlak suretle uymaları konusunda uyarıyor.

İşte yurt genelinde ulaşıma kapatılan ve kısıtlama getirilen o yollar:

Ege ve Marmara: Aydın-Denizli Otoyolu ve Bursa Hattında Kısıtlama

Aydın - Denizli Otoyolu: Yenipazar Kavşağı 1-3. kilometreleri arasında geniş kapsamlı üstyapı yenileme çalışması yürütülüyor. 30 Haziran 2026 tarihine kadar sürecek olan çalışmalar nedeniyle bu kesim trafiğe tamamen kapatıldı. Bölgede ulaşım Yenipazar çıkış istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak veriliyor.

Bursa - Yalova Yolu: Yolun 39-42. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bu bölgede kontrollü olarak sürdürülüyor.

İç Anadolu: Ankara-Kırıkkale ve Kayseri-Kırşehir Yollarına Dikkat

Ankara - Kırıkkale Yolu: Yolun 6-9. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım, karşı istikametten çift yönlü olarak paylaştırılıyor.

Kayseri - Kırşehir Yolu: Yolun 6-11. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak aktarılıyor.

Akdeniz Bölgesi: Antalya Yollarında "Gece Mesaisi" ve Servis Yolu Önlemi

Antalya - Alanya Yolu: Yoğun yaz trafiğini aksatmamak adına üstyapı onarım çalışmaları gece saatlerine kaydırıldı. Yolun 19-25. kilometreleri arasında her gün 22:00 - 06:00 saatleri arasında her iki yönde de birer şerit trafiğe kapatılıyor. Ulaşım açık olan diğer şeritlerden sağlanıyor.

Beyşehir - Seydişehir - Antalya Yolu: Yolun 60-62. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler ana yol yerine geçici olarak servis yoluna yönlendiriliyor ve ulaşım buradan kontrollü sağlanıyor.

Karadeniz: Tokat'ta Heyelan Kapanması, Trabzon'da Üst Geçit Çalışması

Tokat - Sivas Yolu (KRİTİK): Yolun 19-22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe tamamen kapandı. Bu bölgede ulaşım, geçici olarak Tokat istikametinden iki yönlü olarak veriliyor.

Trabzon - Rize Yolu: Yolun ilk kilometresinde (0-1. km'ler arası) yürütülen yaya üst geçidi montaj çalışmaları hız kesmeden sürüyor. 30 Haziran 2026 tarihine kadar sürecek olan çalışmalar nedeniyle her iki yönde de ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Bakım ve Yol Yapım Çalışmaları

Malatya - Darende Yolu: Yolun 26-31. kilometreleri arasında devam eden üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor.

Diyarbakır - Siverek Yolu: Yolun 17-21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu bölgeyi kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği adına şantiye içi trafik işaret ve işaretçilerine azami dikkat göstermesi gerekiyor.

Önemli Hatırlatma: Güvenli bir seyahat için lütfen hız sınırlarına uyunuz, takip mesafenizi koruyunuz ve yol yapım alanlarındaki uyarı levhalarını gözden kaçırmayınız.