Karayolları az önce duyurdu! 1 Haziran Pazartesi bugün hangi yollar kapatıldı?

Ülke genelindeki birçok otoyol ve devlet yolunda devam eden bakım, onarım, heyelan ve köprü güçlendirme çalışmaları nedeniyle trafik akışında geçici düzenlemelere gidildi. Yetkililer, can ve mal güvenliğinin sağlanması adına sürücülerin çalışma olan bölgelerde trafik işaret, levha ve yönlendirmelerine mutlak suretle uyması gerektiği çağrısında bulundu.

İşte 1 Haziran Pazartesi günü seyahat edecek sürücülerin dikkat etmesi gereken 10 kritik güzergah:

1. 1915 Çanakkale Köprüsü Ve Otoyolu Kesimi Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesimi Otoyolu bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geniş kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. O-6/17-001 ile O-6/19-003 Kontrol Kesim Numaraları (Proje Km:179+300 ile Km:188+100 arası) arasında gerçekleştirilen çalışmalar 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlamış olup, 1 Temmuz 2026 Çarşamba gününe kadar devam edecektir. Sürücülerin köprü geçişinde dikkatli olması gerekmektedir.

2. Aydın - Denizli Otoyolu Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikametinde yürütülen üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı yeniden düzenlendi. Bu bölgede ulaşım, 8 Haziran 2026 tarihine kadar sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

3. Ankara - Kırıkkale - Delice Otoyolu Hattı Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametindeki 4 ile 5. kilometreleri arası tamamen trafiğe kapatılmıştır. Bu bölgede ulaşım, Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü ve gidiş-geliş şeklinde 3x3 şerit olarak verilmektedir.

4. Afyonkarahisar - Uşak Yolu Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44-45. kilometreleri arasında yer alan Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kavşak genelinde ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

5. Nurdağı - Gaziantep Devlet Yolu Nurdağı-Gaziantep Devlet yolunda, güvenliği artırmak amacıyla köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. Sürücülerin bu güzergahta kontrollü geçiş yapması gerekmektedir.

6. Tokat - Sivas Yolu (Heyelan Alarmı) Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen toprak kayması (heyelan) nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti tamamen trafiğe kapatılmıştır. Güzergahta ulaşım, güvenli olan Tokat istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sürdürülmektedir.

7. Maden - Erzurum Yolu (Tünel Çalışması) Maden-Erzurum yolunun 2. kilometresinde bulunan Maden Aç-Kapa Tüneli'nin, bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışmaları yapılmaktadır. Bu nedenle tünel içindeki ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

8. Çavdır - Tefenni - Burdur Yolu Çavdır-Tefenni-Burdur yolundaki yoğun yol yapım ve genişletme çalışmaları nedeniyle bu güzergahı kullanan sürücülerin kontrollü geçiş yapması önem arz etmektedir.

9. Dursunbey - Harmancık - Tavşanlı Devlet Yolu Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı Devlet yolu Dursunbey-Tavşanlı istikameti 17 ile 21. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle tamamen trafiğe kapatılmıştır. Sürücüler için trafik akışı, karşı şerit olan Tavşanlı-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü şekilde verilmektedir.

10. Düzce - Zonguldak - Ereğli Hattı Düzce-Zonguldak İl Sınırı - Alaplı - Ereğli - Zonguldak yolunun 13-14. kilometreleri arasında 15 Mayıs 2026 tarihinden bu yana devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, yolun diğer şeridinden iki yönlü olarak kontrollü sağlanmaktadır.