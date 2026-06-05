Karayolları bugün kapatılan yolları açıkladı! 5 Haziran TEM Otoyolu, Ankara Çevre Yolu ve tünellerde son durum

Kurum tarafından yayımlanan 5 Haziran 2026 Cuma güncel yol durumu bültenine göre; Türkiye'nin en stratejik otoyollarında, viyadük yaklaşım hatlarında, dağ tünellerinde ve kavşak noktalarında fahiş şerit daraltmaları ile çift yönlü yol kapatma uygulamaları devreye alındı. Yetkililer, siber ve fiziki tüm uyarı levhalarına, trafik işaretçilerine mutlak suretle uyulması ve hız sınırlarının düşürülmesi konusunda sürücülere hayati bir muhtıra yayımladı.

TEM OTOYOLUNDA 24 SAAT KESİNTİSİZ MESAİ: KARASU VİYADÜĞÜ ALARMI

İstanbul'un ve uluslararası lojistiğin ana damarı olan TEM Otoyolu'nda sürücüleri yavaşlatacak kritik bir çalışma yürütülüyor. TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşakları 3 ile 4. kilometreleri arasında yer alan Karasu Viyadüğü'nde, yaklaşım betonu dökümü ve derz onarım çalışmaları başlatıldı. Güvenlik gerekçesiyle Edirne istikametinde fahiş bir şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Söz konusu viyadük onarım çalışmalarının siber trafik sıkışıklığını önlemek adına sahadaki ekiplerce 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürüldüğü bildirildi.

BAŞKENT ANKARA VE İÇ ANADOLU ÇEVRE YOLLARINDA SON DURUM

Ankara ve Konya eksenindeki yoğun seyahat hatlarında, altyapı ve kavşak yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım koridorları yeniden şekillendirildi:

Ankara Çevre Otoyolu: Eskişehir-Dodurga kavşakları 2 ile 3. kilometreleri arasındaki Eskişehir istikametinde yürütülen altgeçit yenileme çalışması dolayısıyla yol tamamen kapatıldı. Ulaşım, karşı istikametten aktarılarak iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

Ankara-Bala-Karakeçili Yolu: Yolun 30 ile 35. kilometreleri arasında gerçekleştirilen kapsamlı üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Karakeçili-Bala-Ankara istikameti trafiğe tamamen kapatıldı. Sürücüler için ulaşım diğer şeritten gidiş-geliş şeklinde iki yönlü sağlanıyor.

Konya-Ankara Yolu: Yolun 32 ile 34. kilometrelerinde devam eden fiziki kavşak çalışması sebebiyle şerit daraltması uygulanıyor. Sürücülerin ani fren riskine karşı trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.

MARMARA, AKDENİZ VE BATI KARADENİZ AKSLARINDAKİ ÇALIŞMALAR

Büyük şehirlerin giriş çıkışlarında ve sahil şeritlerinde devam eden asfalt ve yapım çalışmalarının net lokasyonları şu şekilde kayıtlara geçti:

Büyükçekmece-Çatalca Yolu: Yolun 18 ile 20. kilometrelerindeki üstyapı ve genişletme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek yönden gidiş-geliş (çift yönlü tek şerit) şeklinde devam ediyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu: Otoyolun 0 ile 3. kilometreleri arasında yer alan Tarsus Batı - D400 kavşaklarındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü ve yavaşlatılmış olarak izin veriliyor.

Toprakkale-İskenderun Yolu: Sanayi ve lojistik hattının 34 ile 38. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve asfaltlama çalışmaları nedeniyle bölgede ulaşım kontrollü şeritler üzerinden yürütülüyor.

Düzce-Zonguldak İl Sınırı - Alaplı-Ereğli-Zonguldak Yolu: Ağır vasıta trafiğinin yoğun olduğu hattın 13 ile 14. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak aktarılıyor.

GEMİNBELİ VE BUDAK TÜNELLERİNDE YOL KAPATMA DETAYLARI

Karadeniz'i İç Anadolu'ya ve Doğu'ya bağlayan zorlu dağ geçişlerindeki tünel yapım ve temizlik mesaileri düz metin akışıyla şu şekilde listelendi:

Suşehri-Geminbeli-Zara Yolu: Sivas ve Tokat geçişlerini doğrudan etkileyen hattın 29 ile 31. kilometrelerinde, inşası süren tarihi Geminbeli Tüneli'nin bağlantı yolları, sanat yapıları ve üstyapı imalat çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin tünel şantiyesi çevrelerinde hız düşürmeleri zorunlu kılındı.

Giresun-Gümüşhane İl Sınırı - Kürtün-Torul Yolu: Zorlu coğrafyanın 45. kilometresindeki Budak Tüneli'nde drenaj sistemleri bakım, onarım ve siber temizlik çalışması başlatıldı. Bu nedenle tünelin Torul-Kürtün yönündeki tüpünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Tünelin diğer yöndeki tüpü ise siber ve fiziki olarak tamamen ulaşıma kapatılarak sürücüler alternatif servis yoluna yönlendiriliyor.

Çalışma yapılan tüm bölgelerde siber radar ve trafik denetimlerinin artırıldığı, sürücülerin navigasyon uyarılarını dikkate alması gerektiği bildirildi.