Karayolları duyurdu: Birçok güzergahta ulaşım kontrollü sağlanıyor

KGM Yol Durumu Bülteni'ne göre, bazı kritik karayolu kesimlerinde seyahat eden sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve trafik düzenlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gebze-Darıca Yolu: 1-2. kilometreler arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine azami dikkat göstermeleri önem arz ediyor.

Bodrum-Milas Yolu: 39-41. kilometreler arasındaki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bu kesimde şerit daraltması uygulanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara Yolu: 21-25. kilometrelerdeki yapım çalışmaları sebebiyle, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe tamamen kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Nevşehir-Kayseri Yolu: 57-59. kilometreler arasında süren yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun yalnızca bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Kulu-Cihanbeyli Yolu: 2-4. kilometreler (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı mevkii) arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin işaretçilere dikkat etmesi gerekiyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu: İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları arasındaki 2-6. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Siverek-Adıyaman Yolu: 11-15. kilometrelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak sağlanmaya devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolu: 27-29. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Tokat-Niksar Yolu: 3-8. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Pazaryolu-Erzurum Yolu: 64-65. kilometrelerdeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin verilmektedir.