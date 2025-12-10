Karayolları duyurdu: Birçok güzergahta ulaşım kontrollü sağlanıyor

Türkiye genelinde sürdürülen yol yapım ve bakım faaliyetleri nedeniyle çeşitli noktalarda sürücülerden hız düşürmeleri ve işaretlere uymaları isteniyor.

KGM Yol Durumu Bülteni'ne göre, bazı kritik karayolu kesimlerinde seyahat eden sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve trafik düzenlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gebze-Darıca Yolu: 1-2. kilometreler arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine azami dikkat göstermeleri önem arz ediyor.

Bodrum-Milas Yolu: 39-41. kilometreler arasındaki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bu kesimde şerit daraltması uygulanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara Yolu: 21-25. kilometrelerdeki yapım çalışmaları sebebiyle, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe tamamen kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Nevşehir-Kayseri Yolu: 57-59. kilometreler arasında süren yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun yalnızca bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Kulu-Cihanbeyli Yolu: 2-4. kilometreler (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı mevkii) arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin işaretçilere dikkat etmesi gerekiyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu: İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları arasındaki 2-6. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Siverek-Adıyaman Yolu: 11-15. kilometrelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak sağlanmaya devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolu: 27-29. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Tokat-Niksar Yolu: 3-8. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Pazaryolu-Erzurum Yolu: 64-65. kilometrelerdeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin verilmektedir.

Kaynak: Anadolu Ajansı

karayolları yol durumu bülteni
