Karayolları duyurdu: Hangi yollarda çalışma var? İşte bugün trafiği etkileyecek güzergahlar

Türkiye genelinde birçok otoyol ve devlet yolunda süren yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı çeşitli noktalarda kontrollü sağlanırken, sürücülere hız düşürme ve işaretlere uyma çağrısı yapılıyor. İşte bugün trafiği etkileyecek güzergahlar...

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yayınladığı güncel yol durumu bültenine göre, bazı otoyol ve ana karayollarında önemli düzenlemeler mevcut:

İzmir-Çeşme Otoyolu: Narlıdere Kavşağı mevkisinde gerçekleştirilen üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle, güzergahın sağ ve emniyet şeritleri geçici olarak trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım, sol ve orta şeritlerden sağlanmaktadır.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu: Otoyolun İskenderun Batı ve Serbest Bölge kavşakları arasında kalan 2 ila 6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle araç geçişlerine kontrollü izin verilmektedir.

Ankara-Konya Yolu: Karayolunun 34-37. kilometreleri arasındaki yol yapım faaliyetleri nedeniyle, Ankara'dan Konya istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım, Konya-Ankara istikametinden gidiş-geliş şeklinde, iki yönlü olarak yürütülmektedir.

Akdeniz bölgesinde önemli bir güzergah olan Manavgat-Alanya yolunun 38 ila 43. kilometreleri arasında yer alan tünellerde (Devren, Ilıksu-Ulaş, Çandırtepe), bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar nedeniyle, 30 Ocak'a kadar her gün 09.00-23.00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sürdürülmektedir.

Kulu-Cihanbeyli Yolu: 2-4. kilometrelerde (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı mevkii) kavşak düzenleme çalışması yapılmaktadır.

Kayseri-Pınarbaşı Yolu: 24-28. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle, trafik akışı bölünmüş yolun yalnızca bir kesiminden iki yönlü olarak devam etmektedir.

İnebolu-Kastamonu Yolu: 2-4. kilometrelerde süren yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı Yolu: 25-30. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik, Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Bingöl-Solhan Yolu: 31-32. kilometrelerindeki üstyapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

Trabzon-Rize Yolu: 21-25. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Rize'ye gidiş yönü trafiğe kapatılmıştır. Bu bölgede ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.

Kaynak: Anadolu Ajansı

