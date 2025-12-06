Karayolları duyurdu: Hangi yollarda çalışma var? İşte bugün trafiği etkileyecek güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yayınladığı güncel yol durumu bültenine göre, bazı otoyol ve ana karayollarında önemli düzenlemeler mevcut:

İzmir-Çeşme Otoyolu: Narlıdere Kavşağı mevkisinde gerçekleştirilen üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle, güzergahın sağ ve emniyet şeritleri geçici olarak trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım, sol ve orta şeritlerden sağlanmaktadır.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu: Otoyolun İskenderun Batı ve Serbest Bölge kavşakları arasında kalan 2 ila 6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle araç geçişlerine kontrollü izin verilmektedir.

Ankara-Konya Yolu: Karayolunun 34-37. kilometreleri arasındaki yol yapım faaliyetleri nedeniyle, Ankara'dan Konya istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım, Konya-Ankara istikametinden gidiş-geliş şeklinde, iki yönlü olarak yürütülmektedir.

Akdeniz bölgesinde önemli bir güzergah olan Manavgat-Alanya yolunun 38 ila 43. kilometreleri arasında yer alan tünellerde (Devren, Ilıksu-Ulaş, Çandırtepe), bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar nedeniyle, 30 Ocak'a kadar her gün 09.00-23.00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sürdürülmektedir.

Kulu-Cihanbeyli Yolu: 2-4. kilometrelerde (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı mevkii) kavşak düzenleme çalışması yapılmaktadır.

Kayseri-Pınarbaşı Yolu: 24-28. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle, trafik akışı bölünmüş yolun yalnızca bir kesiminden iki yönlü olarak devam etmektedir.

İnebolu-Kastamonu Yolu: 2-4. kilometrelerde süren yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı Yolu: 25-30. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik, Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Bingöl-Solhan Yolu: 31-32. kilometrelerindeki üstyapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

Trabzon-Rize Yolu: 21-25. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Rize'ye gidiş yönü trafiğe kapatılmıştır. Bu bölgede ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.