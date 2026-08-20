Karayolları Genel Müdürlüğü Açıkladı: Otoyollarda Altgeçit Ve Viyadük Alarmı! İşte Kapanan Yollar

20 Ağustos 2026 Perşembe günü yayımlanan güncel bültende; Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişi başta olmak üzere İzmir Çevre Yolu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu bağlantısı ve çok sayıda ana güzergahta altgeçit inşası, viyadük derz yenilemesi, dönel kavşak kapatması ve üstyapı çalışmaları nedeniyle şerit kısıtlamaları ve servis yolu aktarmaları uygulanıyor.

KGM yetkilileri, özellikle Kocaeli Alikahya mevkisindeki çift yönlü servis yolu aktarmasına ve hafta sonu İzmir Yamanlar Viyadüğü'nde yapılacak şerit kapatmalarına karşı sürücülerin hız sınırlarına uymalarını, çalışma sahalarındaki trafik işaret ve levhalarına harfiyen riayet etmelerini önemle hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah günün detaylı yol haritası:

ANADOLU OTOYOLU VE İZMİR ÇEVRE YOLUNDA KRİTİK ÇALIŞMA ALARMI

Anadolu Otoyolu (Kandıra Kavşağı - Doğu İzmit Kavşağı Arası): Otoyolun 0 ile 7. kilometreleri arasında, Alikahya mevkisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından altgeçit ve yağmursuyu menfez yapım çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar süresince TEM Otoyolu üzerindeki trafik akışı Ankara ve İstanbul istikametlerinde çift yönlü olarak servis yollarından sağlanmaktadır. Ayrıca Ankara yönündeki araçların servis yoluna sorunsuz aktarılması amacıyla 22:00 - 06:00 saatleri arasında şerit kapatma uygulamasıyla gece mesaisi yapılmaktadır.

İzmir Çevre Otoyolu (Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü): Menemen istikameti 3 ile 4. kilometreleri arasında hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarımı amacıyla 22 Ağustos – 23 Ağustos 2026 tarihlerinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılacaktır. Hafta sonu boyunca trafik akışı yalnızca sağ şerit ve emniyet şeridi üzerinden kontrollü olarak verilecektir.

Ankara - Kırıkkale - Delice Otoyolu Yapım Çalışmaları: Devam eden otoyol projesi kapsamında Kırıkkale-Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritler ile dönel kavşak araç trafiğine kapatılmıştır. Trafik akışı diğer açık şeritlerden kontrollü olarak sürdürülmektedir.

İÇ ANADOLU VE AKDENİZ BAĞLANTI YOLLARINDA KAPANMALAR

Aksaray - Nevşehir Yolu: Yolun 29 ile 31. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü trafiğe tamamen kapatılmıştır. Ulaşım, Nevşehir-Aksaray istikametinden iki yönlü olarak ve açılan servis yolu üzerinden aktarılmaktadır.

Kayseri - Kırşehir Yolu: Güzergahın 16 ile 20. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Çeşmeli - Erdemli - Taşucu Otoyolu: Otoyol güzergahında yürütülen muhtelif çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü şeritler üzerinden verilmektedir.

Antalya - Korkuteli Yolu (Korkuteli Kuzey Çevre Yolu): Yolun 29 ile 36. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin güzergahtaki trafik işaret ve işaretçilerine azami dikkat göstermesi gerekmektedir.

MARMARA, KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU GÜZERGAHLARI

İznik - Mekece Yolu: Yolun 8 ile 10. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı iş makineleri eşliğinde kontrollü sağlanmaktadır.

Tokat - Sivas Yolu: Yolun 29 ile 31. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım etaplar halinde kontrollü aktarılmaktadır.

Malatya - Kayseri Yolu: Güzergahın 8 ile 11. kilometreleri arasında yürütülen üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü şeritlerden verilmektedir.