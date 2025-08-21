Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu: Bu yollar trafiğe kapalı
Bültende, trafik yoğunluğu yaşanabilecek bölgeler ile bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kapalı olan yollar hakkında detaylı bilgilere yer verildi.
KGM, sürücülere özellikle yapım ve onarım çalışması süren kesimlerde yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
İşte güncel yol durumu:
🚧 TEM Otoyolu (Kandıra Kavşağı - İzmit Doğu Kavşağı arası 0-7. km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatleri arasında Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılacak. Ulaşım İzmit Doğu Kavşağı’ndan D-100 yoluna yönlendirilecek.
🛣️ TAG Otoyolu (Nurdağı Kavşağı - Bahçe Kavşağı arası 3-5. km, Başpınar Viyadüğü): Çalışmalar nedeniyle Adana yönü kapatıldı. Trafik, Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
🚦 İnönü - Kütahya Ayrımı - Eskişehir yolu (14-19. km): Üstyapı çalışmaları sebebiyle Eskişehir-Kütahya yönü kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
🏗️ Muğla - Denizli yolu (30-35. km): Yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
🚜 Konya - Ereğli yolu (2-14. km): Üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
🛤️ Kayseri - Pınarbaşı yolu (23-24. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
⚠️ Zonguldak - Devrek - Mengen yolu (43-49. km, Çaydeğirmeni Belde Geçişi): Üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti kapalı, trafik diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.
🚧 İnegöl - Bozüyük - Bilecik - Eskişehir İl Sınırı yolu (42-49. km): Yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa yönü trafiğe kapalı, ulaşım karşı yönden sağlanıyor.
🛑 Şanlıurfa - Viranşehir yolu (15-16. km, Osmanbey Kampüsü Köprüsü): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
🌲 Hopa - Borçka - Artvin yolu (40-64. km): Şev temizliği çalışmaları nedeniyle yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
📌 KGM, sürücülerin yola çıkmadan önce güncel yol durumunu kontrol etmelerinin trafik sıkışıklığı ve gecikmeleri önlemek için büyük önem taşıdığını hatırlattı.