Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu: Bu yollar trafiğe kapalı

KGM, sürücülere özellikle yapım ve onarım çalışması süren kesimlerde yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

İşte güncel yol durumu:

🚧 TEM Otoyolu (Kandıra Kavşağı - İzmit Doğu Kavşağı arası 0-7. km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatleri arasında Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılacak. Ulaşım İzmit Doğu Kavşağı’ndan D-100 yoluna yönlendirilecek.

🛣️ TAG Otoyolu (Nurdağı Kavşağı - Bahçe Kavşağı arası 3-5. km, Başpınar Viyadüğü): Çalışmalar nedeniyle Adana yönü kapatıldı. Trafik, Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

🚦 İnönü - Kütahya Ayrımı - Eskişehir yolu (14-19. km): Üstyapı çalışmaları sebebiyle Eskişehir-Kütahya yönü kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

🏗️ Muğla - Denizli yolu (30-35. km): Yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

🚜 Konya - Ereğli yolu (2-14. km): Üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

🛤️ Kayseri - Pınarbaşı yolu (23-24. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

⚠️ Zonguldak - Devrek - Mengen yolu (43-49. km, Çaydeğirmeni Belde Geçişi): Üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti kapalı, trafik diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.

🚧 İnegöl - Bozüyük - Bilecik - Eskişehir İl Sınırı yolu (42-49. km): Yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa yönü trafiğe kapalı, ulaşım karşı yönden sağlanıyor.

🛑 Şanlıurfa - Viranşehir yolu (15-16. km, Osmanbey Kampüsü Köprüsü): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

🌲 Hopa - Borçka - Artvin yolu (40-64. km): Şev temizliği çalışmaları nedeniyle yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

📌 KGM, sürücülerin yola çıkmadan önce güncel yol durumunu kontrol etmelerinin trafik sıkışıklığı ve gecikmeleri önlemek için büyük önem taşıdığını hatırlattı.