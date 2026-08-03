Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu! İşte 3 Ağustos 2026 kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel yol durumu bültenine göre bir çok güzergahta çalışma yürütülüyor.

Otoyollardaki kapama ve yönlendirmeler

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun İstanbul istikameti Muallimköy Kavşağı Dilovası-Ankara ayrım kolu bağlantısı, üstyapı iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Çalışmalar nedeniyle Osmangazi Köprüsü istikametinden gelerek TEM Otoyolu Ankara istikametine bağlanacak sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun 7-12. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Uzundere Kavşak kolları ile Selway AVM giriş ve çıkış kollarında 22.00-05.00 saatlerinde yol çalışması yapılacak. Çalışma esnasında emniyet şeridi kontrollü olarak trafiğe kapatılacak ve trafik akışı diğer şeritten sağlanacak.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Kuyuluk Kavşağı'nda yürütülen yapım çalışmaları dolayısıyla Çeşmeli-Mersin istikametinde Kuyuluk-Mezitli çıkış kolu trafiğe kapatıldı.

Şehirlerarası yollarda son durum

Afyonkarahisar il sınırı-Konya yolunun 10-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten çift yönlü sürdürülüyor.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 0-56. kilometrelerindeki yatay işaretleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Elazığ-Malatya yolunun 38-42. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Denizli il sınırı-Çavdır-Söğüt yolunun 18-24. kilometrelerinde ve Kızıldağ-Altköy yolunun 2-6. kilometrelerinde sathi kaplama ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kars-Digor merkez yolunun 37-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi büyük önem taşıyor.