Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu: İşte Türkiye geneli güncel yol durumu ve bakım çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğünün bültenine göre, yurt genelindeki çeşitli noktalarda yol çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, kara yollarının yapım, bakım ve onarım işlemi süren kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Karayollarındaki son durum şu şekilde:

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde yer alan Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu, Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülüyor. Bu çalışmalar nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yolları üzerinden yapılıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 8-9. kilometrelerinde şev destekleme çalışması gerçekleştiriliyor. Bu sebeple Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı; bölgede ulaşım orta ve sol şeritlerden devam ediyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresinde yer alan Pamukçu Kavşağı Üst Geçidi çalışmaları sebebiyle bu noktada ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Bu istikamette ulaşım yalnızca sol şeritten gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 12-14. kilometreleri arasında sanat yapısı yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle bölgedeki ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla, ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Antalya-Serik yolunun 12. kilometresindeki Serik Köprüsü'nde derz onarım çalışması yapılıyor. Çalışma dolayısıyla Serik-Antalya istikametinde ulaşım tek şeritten veriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 33-34. kilometrelerinde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü olarak devam ediliyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle bölgede ulaşıma kontrollü izin veriliyor.