Karayolları Genel Müdürlüğü son yol durumu bültenini yayınladı! O yollar trafiğe kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) son yol durumu bültenine göre; otoyol, bölünmüş yol ve şehirler arası güzergahlarda yürütülen çalışmalar nedeniyle ulaşım birçok noktada kontrollü ve iki yönlü olarak sağlanıyor.

TEM VE DİĞER OTOYOLLARDA SON DURUM

TEM Otoyolu: 0-13. kilometreleri Hendek-Akyazı kavşakları mevkisinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer güzergahtan iki yönlü sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine giriş de kapatıldı.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu: 3-5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve birinci şerit trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

BÖLÜNMÜŞ VE ŞEHİRLER ARASI YOLLARDA ÇALIŞMA YAPILAN KESİMLER

Aksaray-Nevşehir Yolu: 29-31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldı. Ulaşım diğer güzergahtan iki yönlü ve servis yolundan devam ediyor.

Ankara-Konya Yolu: 39-41. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Adana-Ceyhan Yolu: 30-31. kilometrelerinin (Suluca mevkisi) sol taşıma kolu yol yapım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Kırıkkale-Yozgat Yolu: 68-71. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde bordür çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Amasya-Turhal Yolu: 61-62. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle Amasya yönünde trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ-Malatya Yolu: 38-42. kilometrelerinde ulaşım, üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle kontrollü sürdürülüyor.

Seydikemer-Söğüt Yolu: 4-49. kilometrelerinde sathi kaplama ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi büyük önem taşıyor.

Balıkesir-İzmir Yolu: 55-56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü devam ediyor.