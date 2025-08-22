Karayolları Genel Müdürlüğü uyardı: Bu güzergâhlara dikkat!

Yola çıkacak sürücülerin, güzergâhlarını planlamadan önce bakım çalışmaları ve trafik yoğunluğu yaşanan noktaları mutlaka kontrol etmeleri öneriliyor.

📌 KGM’nin yayımladığı yol durumu raporuna göre öne çıkan çalışmalar:

TAG Otoyolu (Nurdağı Kavşağı – Bahçe Kavşağı): Başpınar Viyadüğü’nde derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Adana yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Gaziantep yönünden çift taraflı sağlanıyor.

TEM Otoyolu (Edirne Batı – Gümüşova Kavşağı): Üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 21.00 – 06.00 saatleri arasında şerit daraltma uygulanacak. Trafik diğer şeritlerden aktarılacak.

Yenikent – Temelli Anadolu Otoyolu (Ayaş – Beypazarı): Yol yapım çalışmaları sebebiyle sağ yol kapalı. Ulaşım alternatif güzergâhlardan sağlanıyor.

Isparta – Beyşehir Yolu: Kıreli – Beyşehir arasındaki kesimde yol yapım çalışmaları devam ediyor. Ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

İzmir – Çeşme Otoyolu: 21 – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Menemen yönünde sol ve orta şerit kapalı olacak. Trafik sağ ve emniyet şeritlerinden ilerleyecek.

Akçaabat – Düzköy Yolu (Trabzon): 22 – 25. km’lerde yol yapım çalışması nedeniyle güzergâh kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Elazığ – Bingöl Yolu: 5 – 10. km’lerde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Isparta – Antalya (Dereboğazı) Yolu: 0 – 2. km’lerde meydana gelen oturma ve çatlaklar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor.

Kayseri – Pınarbaşı Yolu: 23 – 24. km’lerde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Ordu – Fatsa Yolu: 17 – 11. km’lerde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun sağ tarafından çift yönlü sağlanıyor.

📢 KGM, tüm sürücülere bu bölgelerde hız limitlerine uymaları ve trafik işaretlerini dikkatle takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.