Karayolları Genel Müdürlüğü uyardı: Bu güzergâhlara dikkat!
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 22 Ağustos 2025 Cumartesi gününe ait yol durumu bültenini paylaştı. Özellikle bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü güzergâhlarda sürücülerin dikkatli olması uyarısı yapıldı.
Yola çıkacak sürücülerin, güzergâhlarını planlamadan önce bakım çalışmaları ve trafik yoğunluğu yaşanan noktaları mutlaka kontrol etmeleri öneriliyor.
📌 KGM’nin yayımladığı yol durumu raporuna göre öne çıkan çalışmalar:
TAG Otoyolu (Nurdağı Kavşağı – Bahçe Kavşağı): Başpınar Viyadüğü’nde derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Adana yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Gaziantep yönünden çift taraflı sağlanıyor.
TEM Otoyolu (Edirne Batı – Gümüşova Kavşağı): Üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 21.00 – 06.00 saatleri arasında şerit daraltma uygulanacak. Trafik diğer şeritlerden aktarılacak.
Yenikent – Temelli Anadolu Otoyolu (Ayaş – Beypazarı): Yol yapım çalışmaları sebebiyle sağ yol kapalı. Ulaşım alternatif güzergâhlardan sağlanıyor.
Isparta – Beyşehir Yolu: Kıreli – Beyşehir arasındaki kesimde yol yapım çalışmaları devam ediyor. Ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
İzmir – Çeşme Otoyolu: 21 – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Menemen yönünde sol ve orta şerit kapalı olacak. Trafik sağ ve emniyet şeritlerinden ilerleyecek.
Akçaabat – Düzköy Yolu (Trabzon): 22 – 25. km’lerde yol yapım çalışması nedeniyle güzergâh kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.
Elazığ – Bingöl Yolu: 5 – 10. km’lerde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Isparta – Antalya (Dereboğazı) Yolu: 0 – 2. km’lerde meydana gelen oturma ve çatlaklar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor.
Kayseri – Pınarbaşı Yolu: 23 – 24. km’lerde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
Ordu – Fatsa Yolu: 17 – 11. km’lerde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun sağ tarafından çift yönlü sağlanıyor.
📢 KGM, tüm sürücülere bu bölgelerde hız limitlerine uymaları ve trafik işaretlerini dikkatle takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.