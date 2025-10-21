Karayolları Genel Müdürlüğü uyardı: Çalışmalar sürüyor, bu yolları kullanacaklar dikkat!

Türkiye genelinde karayollarında yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok noktada ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücüleri yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyardı.

Karayolları Genel Müdürlüğü uyardı: Çalışmalar sürüyor, bu yolları kullanacaklar dikkat!
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yurt genelinde sürdürülen bakım ve onarım çalışmalarıyla ilgili güncel yol durumunu paylaştı.

KGM açıklamasına göre, bazı bölgelerde trafiğin kontrollü olarak ilerlediği ve sürücülerin işaret levhalarına dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.

Avrupa Otoyolu’nun Kumburgaz-Selimpaşa kavşakları arasındaki 0-1. kilometrelerde köprü yapım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, trafik akışı diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde düzenleniyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu’nun Marina-Narlıdere kavşakları arasındaki 0-3. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, orta ve sağ şeritlerden sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları kapsamında, Ankara-Samsun devlet yolunda Ankara yönündeki banket trafiğe kapatıldı. Trafik, diğer şeritlerden kontrollü olarak devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunun 4-37. kilometreleri arasında bulunan 20 tünelde drenaj sistemleri ve bordür diplerinde temizlik çalışması yapılıyor. Bu nedenle, saat 17.30’a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü şekilde izin veriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 10-13. kilometrelerinde yer alan Demirciköy Tüneli’nde bakım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Sinop istikameti trafiğe kapatıldı ve araçlar servis yoluna yönlendiriliyor.

Seydişehir-Akseki-Manavgat yolunun 30-33. kilometreleri arasında patlatmalı kazı çalışması yapılacak. Bu nedenle yol, 10.00-17.00 saatleri arasında aralıklarla trafiğe kapatılacak.
Sürücüler için Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahı alternatif rota olarak öneriliyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 52-53. kilometreleri arasında yürütülen üstyapı çalışmaları dolayısıyla, bölünmüş yolun her iki istikametinde ulaşım kontrollü şekilde sürdürülüyor. Ayrıca, Kardemir Kavşağı bölgesinde de trafik akışı geçici olarak daraltılmış durumda.

