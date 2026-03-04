Karayolları güncel yol durumu: Bugün hangi yollarda çalışma var?

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı bölgesinde otoyol aydınlatma direklerinin değişimi ve sistem revizyonu yapılıyor. Bu sebeple saat 22.00 ile 05.00 arasında otoyolun orta ve sol şeritleri trafiğe kapatılıyor. Ulaşım, gece saatleri boyunca diğer şeritler üzerinden kontrollü olarak sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51 ve 54. kilometreleri arasında yapım çalışmaları var. Bu güzergahta Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe tamamen kapatıldı. Sürücüler, diğer istikametten iki yönlü olarak yönlendiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı mevcut servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31 ile 33. kilometreleri arasındaki Beycik mevkisinde heyelan meydana geldi. Bölünmüş yolun bir kısmı ulaşıma açık tutulurken, trafik akışına iki yönlü olarak izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nda, Düziçi-Bahçe kavşaklarının 1 ve 2. kilometrelerinde viyadük genleşme derzi yenileme çalışmaları sürüyor. Bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikametini kullanan sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8 ile 10. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi özellikle vurgulanıyor.

Van-Hakkari güzergahının 71-79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım mesaisi devam ediyor. Güzergahtaki geçişler kontrollü olarak yapılıyor.

Trabzon-Rize yolunun 31 ve 32. kilometrelerinde ise üstyapı yenileme çalışmaları mevcut. Çalışmalar nedeniyle Rize yönü trafiğe kapatılırken, bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Sarıgöl-Buldan yolunun 22-26. kilometrelerindeki üstyapı yenileme faaliyetleri dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü olarak akıyor.