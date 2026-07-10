Karayolları il il açıkladı: Yollar bugün kapalı!

Yetkililer, sürücülerin çalışmaların devam ettiği kesimlerde mutlaka yavaş gitmesi, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uyması gerektiği konusunda hayati uyarılarda bulundu.

İşte 10 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla tüm güzergahlardaki son durum ve kapanan yollar:

TEM OTOYOLU VE KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAPATMA

TEM Otoyolu'nun 0-13. kilometreleri Hendek-Akyazı kavşakları kesiminde üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Çalışmanın ilk etabında Kuzey Marmara Otoyolu'nda Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine giriş de tamamen ulaşıma kapatıldı.

İZMİR-AYDIN OTOYOLU'NDA ŞERİT DARALTMASI

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 3-4. kilometrelerinde Alangüllü-1 Köprüsü'nün İzmir istikametindeki köprü derzi onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor. Söz konusu şeritlerde onarım tamamlandıktan sonra ise bu kez sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden devam edecek.

BAKIM VE YAPIM ÇALIŞMASI YAPILAN DİĞER YOLLAR

Polatlı-Yunak Yolu: 10-20 ve 36-44. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nurdağı-Gaziantep Yolu: 33-37. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kayseri-Kırşehir Yolu: 6-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Tokat-Sivas Yolu: 29-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gölbaşı-Kahramanmaraş Yolu: 20-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Burdur-Çeltikçi Yolu: 43-46. kilometrelerinde menfez çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bozkır-Ortaköy-Aksaray Yolu: 25-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Balıkesir-Akhisar Yolu: 18-19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları dolayısıyla trafik akışına kontrollü izin veriliyor.