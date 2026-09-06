Karayolları tek tek duyurdu! O saatler arasında trafik 15 dakika durdurulacak: İşte çalışma yapılan yollar

Birçok ana arter ve otoyolda şerit daraltması, kontrollü patlatma ve servis yolu uygulamaları devreye alınırken, yetkililer sürücülerin hız limitlerine, trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları konusunda çağrıda bulundu.

TEM OTOYOLU VE İZMİR ÇEVRE YOLU'NDA ŞERİT DARALTMASI

TEM Otoyolu (Edirne Batı Kavşağı - Gümüşova kesimi): Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle saat 21.00 ile 06.00 arasında şerit daraltması uygulanacak; araçlar açık olan diğer şeritlere yönlendirilecek.

İzmir Çevre Yolu: Kanal-2 Köprüsü Aydın istikametinde yürütülen genleşme derzi yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit ile emniyet şeridi ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı kontrollü olarak sol ve orta şeritlerden veriliyor.

ANKARA ÇEVRE YOLU'NDA KONTROLLÜ PATLATMA: TRAFİK DURDURULACAK

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım projesi kapsamında kritik bir trafik düzenlemesine gidildi.

Ankara Çevre Otoyolu’nun 0 ile 5. kilometreleri arasında gerçekleştirilecek kontrollü patlatma çalışmaları nedeniyle, Konya-İstanbul ve İstanbul-Konya istikametleri saat 12.00 ile 15.00 arasında 15'er dakikalık aralıklarla tamamen trafiğe kapatılacak.

TÜNELLERDE VE BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA ÇALIŞMA ALARMI

KGM bülteninde yurt genelinde ulaşımı etkileyen diğer çalışma noktaları şöyle sıralandı:

Artvin-Erzurum Yolu (0-37. km): Güzergahta bulunan 20 tünel ve bağlantı yollarında elektrik ve elektronik sistem bakım-onarım faaliyeti yürütülüyor. Bu nedenle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka Yolu (23. km): Yeni Maçka Tüneli'nde yürütülen aydınlatma ve otomasyon çalışmaları sebebiyle sürücülerin dikkatli seyretmesi gerekiyor.

Kırıkkale-Yozgat Yolu (71-73. km): Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı imalat çalışmaları sebebiyle ana yol kapatılarak ulaşım servis yoluna aktarılıyor.

Havza-Vezirköprü Yolu (28-33. km): Asfalt ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla araç geçişleri eski servis yolundan devam ediyor.

Dursunbey-Harmancık Devlet Yolu (25-29. km): Yol yapım faaliyetleri nedeniyle trafik akışı Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü olarak veriliyor.

Antalya-Isparta (34-36. km) ve Sivas-Kangal-Gürün Ayrımı (11-17. km): Devam eden genişletme ve yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin çalışma alanlarındaki işaret levhalarına dikkat etmeleri önem taşıyor.