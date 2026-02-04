Karayolları uyardı: Birçok ilde şeritler kapatıldı, güzergahlar değişti!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin güncel durumu açıkladı. Yayımlanan bültende, çalışma yapılan kesimlerde sürücülerin yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği vurgulandı.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı bölgesinde aydınlatma direklerinin değişimi ve sistem revizyonu çalışmaları yapılıyor. Çalışma nedeniyle Gaziemir ve Buca Doğu kavşak kollarında yol aralıklarla trafiğe kapatılıyor ve ulaşım bir sonraki kavşaktan sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Kuyuluk-Çeşmeli kavşakları arasında, 0-1. kilometrelerde süren yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Başkent ulaşımında önemli bir güzergah olan Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple Kırıkkale'den Ankara istikametine giden yolda iki şerit trafiğe kapatıldı; ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

İç Anadolu'nun bir diğer önemli hattı Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde de yapım çalışması bulunuyor. Burada ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 31-32. kilometrelerinde yapılan üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Rize istikameti trafiğe kapatıldı. Sürücüler, diğer istikametten iki yönlü olarak ulaşımlarını sürdürüyor.

Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik servis yoluna yönlendiriliyor. Benzer şekilde Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde süren çalışmalar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 0-1. kilometrelerinde bulunan Pamukçu Kavşağı'nda menfez yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu noktada sürücüler servis yolunu kullanıyor.

Edirne-İstanbul yolunun 18-20. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları, Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde ise yol yapım çalışmaları sürüyor. Yetkililer, bu güzergahları kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.