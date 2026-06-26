Karayolları uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu yollar trafiğe kapatıldı

Sürücülerin can ve mal güvenliği için çalışma yapılan güzergahlarda hız sınırlarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle vurgulandı.

İşte 26 Haziran 2026 Cuma günü itibarıyla trafiğin kontrollü sağlandığı veya şerit kısıtlaması uygulanan o yollar:

ANKARA ÇEVRE OTOYOLU'NDA GECE MESAİSİ

Ankara Çevre Otoyolu'nun Havalimanı-İvedik kavşakları arasındaki muhtelif kilometrelerde yama çalışması başlatıldı.

Güzergah Düzeni: Havalimanı-Bağlum istikametinde başlayan çalışmalar, sırasıyla Bağlum-Etlik, Etlik-İvedik, İvedik-Etlik, Etlik-Bağlum ve Bağlum-Havalimanı yönlerinde devam edecek.

Şerit Kısıtlaması: Çalışmalar kapsamında saat 21.00 - 05.00 arasında iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer iki şeritten verilecek. Günün diğer saatlerinde tüm şeritler trafiğe açık olacak.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE KAPANAN VE KISITLANAN YOLLAR

İstanbul (Kınalı-Büyükçekmece Hattı): Kınalı ayrımı-Büyükçekmece yolunun 27-28. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla Silivri istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Selimpaşa istikametinden iki yönlü olarak aktarılıyor.

İzmir Çevre Otoyolu: Otoyolun 0-1. kilometrelerindeki köprü derzlerinin yenilenmesi çalışması nedeniyle, Bostanlı Deresi Köprüsü'nün Menemen istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatıldı. Trafik akışı sağ şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu (Tarsus Bağlantısı): TAG Otoyolu Tarsus bağlantı yolu Tarsus Batı Gişeleri ile Mersin-Adana devlet yolunun 0-3. kilometrelerindeki üstyapı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle gişelerden D-400 yolu istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşıma D-400 yolu Tarsus Batı Gişeleri yönünden iki yönlü izin veriliyor.

ANADOLU'DAKİ DİĞER KRİTİK YOL ÇALIŞMALARI

Ankara-Kırıkkale Yolu: Kırıkkale-Ankara istikameti 6-9. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, karşı şeritten iki yönlü olarak veriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir Yolu: Yolun 5-9. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Kütahya-Eskişehir Yolu: Yolun 17-18. kilometrelerindeki sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Bozkır-Ortaköy-Aksaray Yolu: 25-42. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları sürüyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ Yolu: Yolun 8-9. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin uyarı levhalarına uyması gerekiyor.

TRABZON-GÜMÜŞHANE HATTINDA TÜNEL DEĞİŞİKLİĞİ

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane yolunun 41-44. kilometrelerinde bulunan T-1 ve T-2 tünellerinin Gümüşhane yönündeki tüplerinde elektrik ve elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması yapılıyor. Bu bölgede ulaşım bugün saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilecek.