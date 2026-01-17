Karayolları uyardı: İşte çalışma yapılan ve şeridi daraltılan o yollar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye genelinde yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla ilgili güncel bültenini yayımladı.

Yetkililer, çalışma yapılan kesimlerde sürücülerin hızlarını düşürmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiğini vurguladı. Özellikle otoyol geçişlerinde yapılan sistem değişiklikleri ve şerit daraltmaları trafiği doğrudan etkiliyor.

TEM OTOYOLU VE EGE HATTINDA SON DURUM

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde bulunan Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nda önemli bir dönüşüm çalışması başlatıldı. Gişelerin "Serbest Geçiş Sistemi"ne dönüştürülmesi amacıyla yürütülen faaliyetler nedeniyle, Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından sağlanıyor.

Ege Bölgesi'nde ise Aydın-Denizli Otoyolu'nda şev çalışması yapılıyor. Otoyolun 3-5. kilometrelerinde, Denizli istikametindeki çalışmalar sebebiyle emniyet şeridi, sağ ve orta şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşım sol şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

AKDENİZ VE İÇ ANADOLU'DA BANT AKTARIMI

TAG Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları kesiminde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Otoyolun 2-6. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Adana-Mersin istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, bant aktarımı yapılarak diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

Başkent bağlantılı yollarda da çalışmalar hız kazandı. Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerindeki otoyol yapım çalışmaları nedeniyle hem Ankara hem de Samsun istikametlerinde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ise araçların geçişine servis yolundan izin veriliyor.

KARADENİZ'DE HEYELAN VE YOL ÇALIŞMALARI

Karadeniz sahil hattında ve iç kesimlerde hem heyelan temizliği hem de yol yenileme işlemleri yapılıyor.

Ayancık-Sinop yolunun 19. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yürütülen çalışmalar kapsamında ulaşım servis yoluna yönlendirildi.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42-44. kilometrelerinde yaya kaldırımı yapım çalışmaları sürüyor. Bu sebeple bölünmüş yolun Akçaabat-Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometreleri arasındaki Çaydeğirmeni Belde Geçişi'nde üstyapı yenileme çalışmaları başladı. Zonguldak istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Antalya'nın turistik ilçelerini birbirine bağlayan Kumluca-Kemer yolunun 12-13. kilometrelerinde heyelan meydana geldi. Bölgedeki ulaşım, heyelan sebebiyle tek şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Siirt-Eruh yolunun 13-18. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Sürücüler bu kesimde yer yer tek şeritten, yer yer ise bölünmüş yoldan ilerleyebiliyor.