Karayolları uyardı: İşte trafiğe kapanan ve tek şeride düşen yollar

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle güncel yol durumu raporunu yayımladı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), kara yollarında sürdürülen çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Yapılan açıklamada, çalışma olan bölgelerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği vurgulandı.

Müdürlükten yapılan duyuruya göre, TAG Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları arasında bulunan 2-6. kilometrelerde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple Adana-Mersin istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Başkent Ankara'da ise Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde bulunan Turkuaz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları devam ediyor. Çalışma kapsamında Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatıldı. Sürücüler bu noktada alternatif yollara yönlendiriliyor.

İzmir ve Kastamonu bölgelerinde de yol çalışmaları nedeniyle trafik akışında düzenlemeye gidildi. Pamukyazı-Torbalı yolunun 8-10. kilometreleri ile Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

SERVİS YOLUNA YÖNLENDİRİLEN GÜZERGAHLAR

Anadolu'nun çeşitli noktalarında süren menfez ve yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yollarına kaydırıldı. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları ve Balıkesir-Akhisar yolunun 0-1. kilometrelerinde bulunan Pamukçu Kavşağı'ndaki menfez çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Benzer bir durum Hakkari bölgesinde de yaşanıyor. Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşıma servis yolundan kontrollü olarak izin veriliyor.

Karadeniz'de Tirebolu-Doğankent yolunun 9-12. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapılan genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Ayrıca Gebze-Darıca yolunun 1-2. kilometrelerinde ve Burdur-Antalya yolunun 37-38. kilometrelerindeki Altınkale Köprülü Kavşağı'nda süren çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

karayolları Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni
