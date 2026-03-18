Karayolları uyardı: Yurt genelinde yol çalışması yapılan güzergahlar belli oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı arasında refüj çalışmaları planlandı. Bu kapsamda, saat 22.00 ile 05.00 arasında yolun orta ve sol şeritleri trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer şeritlerden kesintisiz olarak sağlanacak.

Manisa-İzmir yolunun 0-2. kilometrelerinde ise menfez yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Güzergahı kullanacak sürücüler için ulaşım, çalışma süresince servis yolundan iki yönlü olarak veriliyor.

Kocaeli-İstanbul yolunun 56-57. kilometrelerinde İSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen drenaj çalışmaları dolayısıyla şerit daraltmasına gidildi. Bu kesimde trafiğe çıkacak sürücülerin alternatif yolları kullanması ve trafik işaretlerine dikkat etmesi büyük önem taşıyor.

Ankara-Samsun yolunun Ankara istikameti 32-33. kilometrelerinde, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar nedeniyle güzergahın sağ banketi trafiğe kapatılırken, bu noktada ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimindeki yapım çalışmaları doğrultusunda, yolun 2-3. kilometreleri arasında ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-88. kilometrelerinde sürdürülen yol yapım faaliyetleri nedeniyle de güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine azami dikkat göstermesi gerekiyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 12-14. kilometrelerinde sanat yapısı yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bölgedeki bu yenileme faaliyeti sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Doğu Karadeniz'de ise Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0-34. kilometreleri arasında peyzaj çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar kapsamında saat 17.00'ye kadar bölünmüş yolun her iki yönünde de trafik tek şeritten kontrollü olarak sürdürülecek.