Karayolları uyardı: Yurt genelinde yol çalışması yapılan güzergahlar belli oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

İstanbul'da TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri arasında yer alan Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonunda Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları yürütülüyor. Bu sebeple Sultanbeyli Gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı arasındaki refüjde ise aydınlatma sistemleri yenileniyor. Çalışmalar nedeniyle gece 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında yolun orta ve sol şeridi trafiğe kapatılıyor, ulaşım bu saatlerde diğer şeritlerden sağlanıyor.

Vezirhan-Gölpazarı Şehir Geçişi-Taraklı yolunun 25-26. kilometrelerindeki Taraklı-Vezirhan istikametinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım, servis yolundan iki yönlü olarak devam ediyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sürüyor. Bu bölgede Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şeritler trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Derebucak-13. Bölge Hududu yolunun 3-61. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları kapsamında da trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 26. kilometresinde bulunan Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönündeki tüpü bakım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu noktada ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Ayancık-Sinop yolunun 19. kilometresinde devam eden heyelan çalışmaları dolayısıyla da ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde sürdürülen yapım çalışmaları dolayısıyla bölgede ulaşıma tek şeritten kontrollü olarak izin veriliyor.