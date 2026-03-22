Karayolları uyardı: Yurt genelinde yol çalışması yapılan güzergahlar belli oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yayımladığı güncel yol durumu bültenine göre, yap-işlet-devret projeleri kapsamı dışında kalan KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerindeki ücretsiz geçiş hakkı bugün saat 24.00'te sona erecek.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de dahil olduğu Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun Malkara istikameti 160. kilometresinde bakım-onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu mevkide sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım sol ve orta şeritler üzerinden sağlanıyor.

Ege Bölgesi'nde Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresinde bulunan Pamukçu Kavşağı'nda üst geçit yapım çalışmaları devam ediyor. Bu noktadaki trafik akışı kontrollü olarak sürdürülüyor.

Ankara-Samsun yolunun 32. ve 33. kilometreleri arasında Ankara istikametinde yürütülen Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle sağ banket trafiğe kapatıldı ve bölgede ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69. ve 72. kilometreleri arasındaki inşaat çalışmaları nedeniyle ise sürücülere ulaşımları için servis yolundan izin veriliyor.

Karadeniz güzergahında, Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 47. ve 49. kilometreleri arasında yer alan Çaydeğirmeni belde geçişinde üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Devam eden çalışmalar dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresindeki Forum AVM mevkisinde yaya üst geçidi inşası sürdüğünden, bölünmüş yolun her iki yönünde de ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları arasındaki 2. ve 5. kilometrelerde devam eden üstyapı onarımları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak devam ediyor.

Akdeniz'in diğer kesimlerinde ise Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87. ve 88. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sürüyor.

Ayrıca Silifke-Mersin güzergahının 33. ve 34. kilometrelerinde, "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamında yürütülen yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.