Karayolları uyardı: Yurt genelinde yol çalışması yapılan güzergahlar belli oldu
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- TEM Otoyolu üzerinde Kandıra Ücret Toplama İstasyonu'nun Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülmesi amacıyla başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu faaliyetler nedeniyle Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar halihazırda servis yolları üzerinden kontrollü olarak sürdürülüyor.
- Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu proje sebebiyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları araç trafiğine tamamen kapatıldı. Bu güzergahı kullanacak sürücüler yetkililer tarafından alternatif yollara yönlendiriliyor.
- Kayseri-Pınarbaşı kara yolunun 23 ve 24. kilometrelerindeki yapım faaliyetleri dolayısıyla bu noktada ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
- Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde, 2 ve 3. kilometreler arasında devam eden yapım çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü olarak veriliyor.
- Benzer şekilde Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2 ile 4. kilometrelerinde de yapım çalışmaları dolayısıyla kontrollü geçiş uygulanıyor.
- Ege Bölgesi'nde, Afyonkarahisar-Kütahya yolunun 32. kilometresinde yürütülen yüksek hızlı tren çalışmaları trafiğin akışını değiştirdi. Bu bölgede ulaşım, Kütahya istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaya devam ediyor.
- Karadeniz Bölgesi'nde ise Zonguldak-Karabük il sınırı ile Yenice-Karabük yolunun 10-12. kilometreleri arasında yol yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor ve araç trafiği servis yolundan ilerliyor.
- Ayrıca Tokat-Niksar yolunun 41 ile 47. kilometrelerinde de yapım faaliyetleri nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
- Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ile 48. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla bölgedeki ulaşım kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.
-
Son olarak, Diyarbakır-Bismil-Batman güzergahının 8 ve 13. kilometreleri arasında süren yapım faaliyetleri nedeniyle araç trafiği, bölünmüş yolun bir şeridinden iki yönlü olarak akmaya devam ediyor.