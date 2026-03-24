Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Karayolları uyardı: Yurt genelinde yol çalışması yapılan güzergahlar belli oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

  • İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri ve İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı kesimlerinde yürütülen refüj çalışmaları sebebiyle gece saatlerinde trafik düzenlemesine gidildi. Bu güzergahlarda 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sol ve orta şeritler trafiğe kapatılıyor ve ulaşım diğer şeritler üzerinden sağlanıyor.

  • Ankara-Kırıkkale yolunun 15 ve 16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale'den Ankara istikametine doğru iki şerit trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım, sol şeritten kontrollü bir şekilde devam ediyor.

  • Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ise Bursa'dan Ankara yönüne seyreden sürücüler doğrudan servis yoluna yönlendiriliyor.

  • TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları arasındaki 0 ile 1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları kesintisiz sürüyor. Bu bölgedeki trafik akışı, ekiplerin çalışmaları sebebiyle kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

  • Akdeniz Bölgesi'nde Elmalı-Finike yolunun 0 ile 58. kilometreleri arasında devam eden bölünmüş yol yapım çalışmaları kapsamında da sürücülerin güzergah boyunca yer alan trafik işaret ve işaretçilerine azami dikkat göstermeleri büyük önem taşıyor.

  • Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 59. kilometrelerinde süren yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor.

  • Tokat-Niksar yolunun 3 ile 8. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları dolayısıyla bu mevkide de ulaşıma kontrollü bir şekilde izin veriliyor.

  • Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 47 ile 49. kilometreleri arasında yer alan Çaydeğirmeni belde geçişinde üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışmalar dolayısıyla güzergahın Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

  • Artvin-Erzurum yolunun 0 ile 37. kilometreleri arasında bulunan 20 ayrı tünel ve güzergahlarında drenaj sistemleri ile bordür dipleri temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bölgede saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam edecek.

  • Son olarak, Yeniköprü-Yüksekova yolunun 4 ile 16. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla bu hatta da trafik akışı kontrollü olarak sürdürülüyor.

karayolları yol durumu bülteni
