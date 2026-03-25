Karayolları uyardı: Yurt genelinde yol çalışması yapılan güzergahlar belli oldu
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Yayınlanma:
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı ile Gümüşova kesimi arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle söz konusu güzergahta 21.00 ile 06.00 saatleri arasında şerit daraltması uygulanıyor ve trafik akışı diğer şeritlerden devam ediyor.
- Aydın-Denizli Otoyolu'nda yürütülen Babadağ Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle, Sarayköy Kavşağı'nın Aydın istikametine çıkış kolu araç trafiğine kapatıldı.
- Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13. ile 15. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla, Bursa'dan Ankara istikametine giden sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Başkent Ankara'da Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51. ve 54. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69. ve 72. kilometreleri arasındaki yapım çalışması sebebiyle sürücüler bölgeyi servis yolu üzerinden geçiyor.
- Antalya-Alanya yolunun 14. ve 15. kilometrelerinde yer alan Karadayı Kavşağı'nda hemzemin kavşak yapım çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin bu noktada trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
- Silifke-Mersin yolunun 21. ile 22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
- Benzer şekilde, Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimindeki yapım işleri nedeniyle 0. ve 1. kilometreler arasında da trafik akışı kontrollü olarak sürdürülüyor.
- Ermenek-Mut yolunun 15. ile 37. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin güzergah boyunca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları büyük önem taşıyor.
- İnebolu-Kastamonu yolunun 23. ile 30. kilometreleri arasında, bölgede meydana gelen sel hasarlarının onarım işlemleri devam ediyor. Çalışmaların sürdüğü bu güzergahta ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.