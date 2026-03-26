Karayolları uyardı: Yurt genelinde yol çalışması yapılan güzergahlar belli oldu
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- TEM Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında yer alan Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor.
- Diğer yandan, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı arasında refüjdeki aydınlatma direklerinin değişim ve revizyon işlemleri yürütülüyor. Çalışmalar sebebiyle bu güzergahta orta ve sol şeritler trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer açık şeritlerden sürdürülüyor.
- TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları bölgesindeki 0 ile 2. kilometrelerinde bulunan Yarbaşı Viyadüğü'nde derz değişim çalışmaları yapılıyor. Ekiplerin bant aktarımı yapması dolayısıyla trafik akışı, Adana istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor.
- Ankara-Samsun yolunun 32 ve 33. kilometreleri arasındaki Ankara istikametinde ise Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle sağ banket trafiğe kapatıldı ve bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
- Ordu-Fatsa kara yolunun 3 ile 6. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle, ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü olarak veriliyor.
- Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometreleri arasında kalan 20 tünel ve güzergahlarında ise drenaj sistemleri ile bordür dipleri temizlik çalışmaları yürütülüyor. Bu hat üzerindeki ulaşım, saat 17.30'a kadar tek şeritten kontrollü olarak sürdürülecek.
- Ayrıca Tuzluca-Iğdır yolunun 8 ve 10. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle de ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
- Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87 ile 88. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları trafik akışını etkilerken, bu kesimde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
- Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, Havalimanı-Yenişehir istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor.
- Düzce-Zonguldak il sınırı-Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 18 ve 20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe, bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak izin veriliyor.