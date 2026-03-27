Karayolları uyardı: Yurt genelinde yol çalışması yapılan güzergahlar belli oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.

Simge Sarıyar
Karayolları uyardı: Yurt genelinde yol çalışması yapılan güzergahlar belli oldu
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

  • Karayolları ekiplerince TAG Otoyolu'nun 4 ile 9. kilometreleri arasında üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışmalar nedeniyle yolun Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Güzergahtaki ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
  • Gaziantep çevre yolunun 2 ve 3. kilometreleri arasında ise Karataş Kavşağı yapım çalışmaları devam ediyor ve bölgedeki trafik akışı kontrollü olarak sürdürülüyor.
  • Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2 ile 5. kilometreleri arasındaki Denizli istikametinde şev çalışması gerçekleştiriliyor. Mevcut çalışma dolayısıyla emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım orta ve sol şeritlerden kontrollü bir şekilde sağlanıyor.
  • Manisa-İzmir yolunun 0 ile 2. kilometreleri arasındaki menfez yapım çalışmaları nedeniyle de bu istikameti kullanan sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
  • Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 47 ve 49. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar kapsamında yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldı ve bölgedeki ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak veriliyor.
  • Ayancık-Sinop yolunun 19. kilometresinde devam eden heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülürken, Tirebolu-Doğankent yolunun 10. kilometresindeki şev temizliği ve çelik ağ onarım çalışması kapsamında trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
  • Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ile 72. kilometreleri arasında yürütülen yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna aktarılıyor.
  • Taşağıl-Derebucak yolunun 62 ve 63. kilometreleri arasındaki yapım çalışmalarında ise sürücülerin mevcut trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği belirtildi.
  • Son olarak, İğneada-Demirköy-Poyralı yolunun 28 ile 30. kilometreleri arasında sürdürülen heyelan önleme çalışmaları sebebiyle bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni
