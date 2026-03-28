Karayolları uyardı: Yurt genelinde yol çalışması yapılan güzergahlar belli oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı ile Gümüşova arasındaki bölümünde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar doğrultusunda 21.00 ile 06.00 saatleri arasında şerit daraltması uygulanıyor ve trafik akışı açık olan diğer şeritler üzerinden veriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arası ve İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı güzergahında ise refüjlerde yer alan aydınlatma direklerinin değişim ve revizyon işlemleri yapılıyor. Ekiplerin mesaisi sebebiyle 22.00 ile 05.00 saatleri arasında orta ve sol şeritler trafiğe kapatılıyor. Bu hatta ulaşım, açık olan diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15 ile 17. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle yolun Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Güzergahtaki ulaşım, diğer istikamet üzerinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Akdeniz Bölgesi'nde, Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimindeki 0 ile 1. kilometreler arasında yapım işleri yürütülüyor. Bu alanda trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Fethiye-Söğüt yolunun 0 ile 4. kilometreleri ile Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 59. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları dolayısıyla da trafik, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak akmaya devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0 ile 37. kilometreleri arasında yer alan 20 tünel ve güzergahlarında drenaj sistemleri ile bordür dipleri temizlik çalışmaları yapılıyor. Ekiplerin sahadaki işlemleri sebebiyle bu hatta saat 17.30'a kadar ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak devam edecek.

Ordu-Fatsa yolunun 3 ile 6. kilometrelerinde gerçekleştirilen üstyapı onarım çalışmaları kapsamında ise ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü olarak veriliyor.

Batı Karadeniz'de, Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 10 ile 12. kilometreleri arasında sanat yapısı yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu güzergahta ulaşım doğrudan servis yolundan sağlanıyor.