Karayolları uyardı: Yurt genelinde yol çalışması yapılan güzergahlar belli oldu
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51 ile 54. kilometreleri arasında yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar nedeniyle yolun Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatıldı ve bölgedeki ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak veriliyor.
- Öte yandan, TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı ile Gümüşova kesimi arasındaki güzergahta üstyapı onarım ve yenileme faaliyetleri yürütülüyor. Bu hatta gece saat 21.00 ile sabah 06.00 arasında şerit daraltması uygulanarak trafik akışı diğer şeritlerden sürdürülecek.
- Aydın-Denizli Otoyolu'nun 4 ile 5. kilometrelerinde, Denizli istikametinde şev çalışması yapılıyor. Bu sebeple emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor.
- Karadeniz Bölgesi'nde ise Tirebolu-Doğankent yolunun 10. kilometresinde şev temizliği ve çelik ağ onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu noktada trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.
- Benzer şekilde, İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 40 ile 42. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik uyarı levhalarına özellikle dikkat etmesi isteniyor.
- Fethiye-Söğüt yolunun ilk 4 kilometresindeki (0-4. kilometreler) yapım çalışmaları dolayısıyla bu bölgede ulaşıma, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak izin veriliyor.
- Van-Hakkari yolunun 12 ile 13. kilometreleri, Sinop-Boyabat yolunun 51 ile 53. kilometreleri ve Ermenek-Mut yolunun 15 ile 37. kilometreleri arasında süren yapım çalışmaları sebebiyle bu güzergahlarda ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
- Ayrıca, Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresinde yer alan Pamukçu Kavşağı'ndaki üstgeçit çalışmaları nedeniyle trafik akışı ekiplerin kontrolünde sağlanıyor.