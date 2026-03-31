Karayolları uyardı: Yurt genelinde yol çalışması yapılan güzergahlar belli oldu
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Yayınlanma:
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- TEM Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında yer alan Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nda Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda, Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yolları üzerinden kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
- TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları arasındaki 0-2. kilometrelerinde ise Yarbaşı Viyadüğü'nde derz değişimi yapılıyor. Çalışma sebebiyle bant aktarımı uygulanarak trafik akışı Adana istikametinden iki yönlü olarak veriliyor.
- Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde, Yenipazar Kavşağı Denizli istikametinde şev çalışması devam ediyor. Bu nedenle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı; ulaşım sol şeritten kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.
- Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometrelerindeki Ankara istikametinde, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sürüyor. Bu alanda sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.
- Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları sebebiyle, bölünmüş yolun bir bölümünden ulaşıma iki yönlü izin veriliyor.
- Antalya güzergahında ise Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2-4. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde de ulaşım trafik işaretçileri eşliğinde kontrollü olarak devam ediyor.
- Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak ilerliyor.
- Tokat-Niksar yolunun 41-47. ile Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde de benzer yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
- Karadeniz Bölgesi'nde Of-Çaykara yolunun 15-18. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları dolayısıyla, trafik akışı Çaykara istikametinde iki yönlü olarak sürdürülüyor.