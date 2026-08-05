Karayolları yol durum bültenini yayımladı! O yolları kullanacak sürücüler dikkat

Aydın-Denizli Otoyolu, Ankara-Kırıkkale, Aksaray-Nevşehir ve Sarıkamış-Horasan yollarının da aralarında bulunduğu birçok kritik noktada ulaşım kontrollü, servis yollarından veya iki yönlü olarak sağlanıyor.

Yol durumu ve çalışma yürütülen güzergâhlar

Aydın-Denizli Otoyolu (0-4. km): Üstyapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatıldı. Ulaşım, Denizli istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Sarıkamış-Horasan Yolu (17-21. km): Viyadük çalışmaları sebebiyle ulaşım sağ istikametten gidiş-geliş şeklinde veriliyor.

Ankara-Kırıkkale Yolu (35-37. km): Yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Aksaray-Nevşehir Yolu (29-31. km): Bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve servis yolundan sürdürülüyor.

Kayseri-Kırşehir Yolu (16-20. km): Yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak aktarılıyor.

Tokat-Sivas Yolu (29-31. km), Çanakkale-Çan Yolu (4-10. km) ve Elazığ-Malatya Yolu (38-42. km): Yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Çavdır-Söğüt-Korkuteli Yolu (5-12. km): Devam eden yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve trafik işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yetkililer, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü tüm kesimlerde sürücülerin aşırı hızdan kaçınmaları, takip mesafesini korumaları ve trafik işaret ile işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği uyarısını yineledi.