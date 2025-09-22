Karayolları yol durumu 22 eylül 2025: Bu yollar kapalı!

Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretleri ile işaretçilere uyması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre:

TEM OTOYOLU ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI

TEM Otoyolu’nun Gebze-Dilovası kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler Gebze Kavşağı’ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor.

D-100 yolundan TEM Otoyolu Gebze gişelerine girişler yapılmıyor. Muallimköy Kavşağı’nda Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu istikametlerinden TEM Otoyolu’nun Ankara yönüne bağlanan kollar da trafiğe kapatıldı. Sürücüler, İstanbul yönüne devam ederek TEM Otoyolu Gebze Kavşağı’ndan D-100 yoluna girebiliyor.

BOLU DAĞI GEÇİŞİ EKREM ÖZDEMİR VİYADÜĞÜ ÇALIŞMALARI

Anadolu Otoyolu’nun Kaynaşlı-Bolu Düzce il sınırı 6-9. kilometrelerinde Bolu Dağı Geçişi Ekrem Özdemir Viyadüğü’nde derz değişimi çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

KONYA-EREĞLİ VE DİĞER YOLLARDA ÜSTYAPI VE YAPIM ÇALIŞMALARI

Konya-Ereğli yolunun 2-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Elmalı-Finike yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları, Torbalı-Ödemiş yolunun 8-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu’nun yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 59-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

BEŞİKDÜZÜ-TRABZON VE DİĞER YOL ÇALIŞMALARI

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 53. kilometresinde ekolojik köprü yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometreleri ve Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.