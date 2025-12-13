Karayolları yol durumu bülteni yayımlandı: İşte il il yol durumu

Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kara yolu kesimlerinde sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve trafik işaret ile işaretçilerine dikkatle uymaları gerektiğini bildirdi. Açıklamada, bazı güzergahlarda trafiğin kontrollü veya iki yönlü olarak sağlandığına dikkat çekildi.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu’nun Mersin Serbest Bölge ile Tarsus Organize kavşakları arasındaki 3-8. kilometrelerinde yürütülen üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu’nda ise Narlıdere Kavşağı mevkisinde sürdürülen üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım, açık olan diğer şeritlerden devam ediyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 20-24. kilometrelerinde gerçekleştirilen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Akçakoca-Düzce yönü trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta trafik, karşı yönden iki yönlü olarak veriliyor.

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 28-32. kilometrelerinde devam eden üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, tek yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafik, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 34-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde de ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde, Eskipazar Mermer Kavşağı’nda gerçekleştirilen kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 61-64. kilometrelerinde süren üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Samsun istikametinden iki yönlü izin verildi.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometreleri arasında yer alan Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, 30 Ocak 2026 tarihine kadar her gün 09.00-23.00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilecek.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin, bu kesimde trafik işaret ve işaretçilerine özellikle dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.