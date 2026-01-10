Karayolları yol durumu bültenini yayımladı: İşte çalışma yapılan noktalar

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir-Buca kavşakları arasındaki 0-7. kilometrelerinde aydınlatma sistemleri yenileniyor. Çalışmaların yapıldığı 21.00-05.00 saatleri arasında trafik akışı belli aralıklarla kesilerek ulaşım bir sonraki kavşaktan sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde ise Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu, serbest geçiş sistemine dönüştürülüyor. Bu sebeple Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak veriliyor.

İÇ ANADOLU'DA YAPIM ÇALIŞMALARI

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, sol şeritten ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometrelerinde ise hızlı tren üst geçit çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ulaşıma Çifteler istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

MARMARA VE EGE GEÇİŞLERİ

İzmit-Yalova yolunun 11-12. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen menfez çalışması nedeniyle ulaşım, tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı, Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

KARADENİZ HATTI İÇİN BUZLANMA UYARISI

Samsun-Ordu yolunun 13-15. kilometrelerinde bulunan Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönü çıkışında gizli buzlanma tespit edildi. Risk nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 35. kilometresindeki Soğuksu Mahallesi mevkiinde yapılan yaya üst geçidi montajı nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeride düşürüldü.

Antalya-Alanya yolunun 0-2. kilometrelerinde yer alan Kocayatak Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 21-24. kilometrelerinde ise Beşiri-Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatıldı. Ulaşım, soldaki yoldan gidiş-geliş şeklinde iki yönlü sürdürülüyor.