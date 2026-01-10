Karayolları yol durumu bültenini yayımladı: İşte çalışma yapılan noktalar

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla ilgili kapsamlı yol durumu bültenini paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Karayolları yol durumu bültenini yayımladı: İşte çalışma yapılan noktalar
Yayınlanma: Güncellenme:

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir-Buca kavşakları arasındaki 0-7. kilometrelerinde aydınlatma sistemleri yenileniyor. Çalışmaların yapıldığı 21.00-05.00 saatleri arasında trafik akışı belli aralıklarla kesilerek ulaşım bir sonraki kavşaktan sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde ise Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu, serbest geçiş sistemine dönüştürülüyor. Bu sebeple Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak veriliyor.

İÇ ANADOLU'DA YAPIM ÇALIŞMALARI

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, sol şeritten ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometrelerinde ise hızlı tren üst geçit çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ulaşıma Çifteler istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

MARMARA VE EGE GEÇİŞLERİ

İzmit-Yalova yolunun 11-12. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen menfez çalışması nedeniyle ulaşım, tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı, Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

KARADENİZ HATTI İÇİN BUZLANMA UYARISI

Samsun-Ordu yolunun 13-15. kilometrelerinde bulunan Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönü çıkışında gizli buzlanma tespit edildi. Risk nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 35. kilometresindeki Soğuksu Mahallesi mevkiinde yapılan yaya üst geçidi montajı nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeride düşürüldü.

Antalya-Alanya yolunun 0-2. kilometrelerinde yer alan Kocayatak Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 21-24. kilometrelerinde ise Beşiri-Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatıldı. Ulaşım, soldaki yoldan gidiş-geliş şeklinde iki yönlü sürdürülüyor.

10 Ocak 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?10 Ocak 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?Ekonomi
AFAD duyurdu: Muğla Fethiye açıklarında deprem!AFAD duyurdu: Muğla Fethiye açıklarında deprem!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

karayolları yol durumu bülteni
Günün Manşetleri
İstanbul ve Gürbulak'ta dev uyuşturucu operasyonu
Rüzgardan elektrik üretimi 3 Ocak’ta rekor kırdı
34 ildeki FETÖ operasyonunda son durum ne?
İstanbul'da ünlülere uyuşturucu operasyonu
Bebek'te otele uyuşturucu baskını
2026'nın ilk taklit ve tağşiş listesi yayımlandı
Deniz ticaretinde yılın rekoru kırıldı
CHP'li beş belediye başkanı hakkında karar verildi
Sağlık Bakanı Memişoğlu Balıkesir'de konuştu
Sosyal medya üzerinden propaganda yapıyorlardı
Çok Okunanlar
İstanbul, Ankara ve birçok il için kar ve fırtına uyarısı İstanbul, Ankara ve birçok il için kar ve fırtına uyarısı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
750 bin TL’yi 32 günlüğüne bankaya koyan ne kazandı? 750 bin TL’yi 32 günlüğüne bankaya koyan ne kazandı?
Araç sahiplerine müjde Araç sahiplerine müjde
Her iki kişiden birinde görülüyor Her iki kişiden birinde görülüyor