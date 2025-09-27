Karayollarında alarm! Türkiye genelinde birçok yol kapandı, trafik kontrollü ilerliyor

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu’nun 7-9. kilometreleri arasında bulunan Bağlıca-Eskişehir kavşaklarındaki üstyapı çalışması nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nda devam eden çalışmalar sebebiyle İzmir ve Çandarlı yönlerinde sağ şeritler trafiğe kapatıldı. Trafik akışı sol ve orta şeritler üzerinden sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu’nun Çerkezköy-Kınalı kavşakları İstanbul istikameti, 171-175. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda yol, 20.00-07.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Ulaşım, Edirne istikametinden iki yönlü olarak sağlanacak.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde, deprem hasarları nedeniyle onarım çalışmaları sürüyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun 43-45. kilometrelerinde (Bafra Çetinkaya Köprüsü-Bafra Tozköy Kavşağı güzergahı) Sinop istikametinde drenaj çalışmaları yürütülüyor. Ulaşım bu noktada kontrollü sağlanıyor.

Fındıkbeli-Şiran-Kelkit yolunun 26-37. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yol, kısa sürelerle ulaşıma kapatılıyor ve trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 0-1. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Bu noktada ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 36-37. kilometrelerinde yer alan Ertuğrulgazi Tüneli’nin sağ şeridinde bakım-onarım çalışmaları yapılıyor. Trafik akışı sol şeritten tek yönlü devam ediyor.

Ereğli-Devrek yolunun 2-5. kilometrelerinde sanat yapısı imalatı sürüyor. Bu bölgede sürücülerin dikkatli seyretmesi ve trafik işaretlerine uyması gerekiyor.

Ağrı-Doğubayazıt yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit kapatıldı. Trafik, diğer şeritten iki yönlü olarak sürdürülüyor.