Karayollarında alarm! Türkiye genelinde birçok yol kapandı, trafik kontrollü ilerliyor
Türkiye genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülere yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması uyarısında bulundu.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu’nun 7-9. kilometreleri arasında bulunan Bağlıca-Eskişehir kavşaklarındaki üstyapı çalışması nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nda devam eden çalışmalar sebebiyle İzmir ve Çandarlı yönlerinde sağ şeritler trafiğe kapatıldı. Trafik akışı sol ve orta şeritler üzerinden sürdürülüyor.
Anadolu Otoyolu’nun Çerkezköy-Kınalı kavşakları İstanbul istikameti, 171-175. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda yol, 20.00-07.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Ulaşım, Edirne istikametinden iki yönlü olarak sağlanacak.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde, deprem hasarları nedeniyle onarım çalışmaları sürüyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor.
Sinop-Samsun yolunun 43-45. kilometrelerinde (Bafra Çetinkaya Köprüsü-Bafra Tozköy Kavşağı güzergahı) Sinop istikametinde drenaj çalışmaları yürütülüyor. Ulaşım bu noktada kontrollü sağlanıyor.
Fındıkbeli-Şiran-Kelkit yolunun 26-37. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yol, kısa sürelerle ulaşıma kapatılıyor ve trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 0-1. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Bu noktada ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 36-37. kilometrelerinde yer alan Ertuğrulgazi Tüneli’nin sağ şeridinde bakım-onarım çalışmaları yapılıyor. Trafik akışı sol şeritten tek yönlü devam ediyor.
Ereğli-Devrek yolunun 2-5. kilometrelerinde sanat yapısı imalatı sürüyor. Bu bölgede sürücülerin dikkatli seyretmesi ve trafik işaretlerine uyması gerekiyor.
Ağrı-Doğubayazıt yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit kapatıldı. Trafik, diğer şeritten iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı