Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, 54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sebebiyle Ortaklar-Germencik-Aydın yolunun 0-31. kilometreleri, Aydın-Çine yolunun 0-58. kilometreleri ve Yatağan-Muğla-Marmaris ayrımı yolunun 0-66. kilometreleri, 13.15-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.



Çayeli-Ardeşen devlet yolunda bulunan Pazar-1 ile Pazar-2 tünellerinin Ardeşen-Çayeli yönünde bulunan kuzey tüplerinde 08.00-17.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.



Nazilli-Denizli ayrımı-Karacasu-Tavas yolunun 3-39. kilometrelerinde bordür, kavşak düzenleme ve yol yapımı, Yıldızeli-Sivas devlet yolunun 19-21. kilometrelerinde yol yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.



Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 62-64. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı Ankara istikametinde bölünmüş yolun diğer tarafına, Zonguldak istikametinde ise kavşak koluna yönlendiriliyor.



Nissibi Köprüsü-Siverek yolunun 8-32. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.



Silifke-Mut devlet yolunun 1-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü veriliyor.



Mecitözü-Amasya devlet yolunun 10-36. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.



Edirne-Kırklareli yolunun 0-41. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde bölünmüş yol yapım çalışmaları devam ediyor.



Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve bitümlü sıcak karışım yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.