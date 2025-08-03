Karayollarında dikkat! Bu güzergahlarda trafik kontrollü ilerliyor!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması, trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiği bildirildi.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Akyazı kavşakları arasındaki 0-13. kilometrelerinde yapılan üst yapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

TAG Otoyolu’nun Ceyhan-İskenderun Batı kavşakları arasında, 12-16. kilometreler arasında üstyapı onarım çalışmaları sürüyor.

Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerinde ise Ortaca Devlet Hastanesi kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Mudurnu-Bolu yolunun 27-36. kilometrelerinde süren çalışmalar sebebiyle güzergah kontrollü ulaşıma açık durumda.

Kırşehir-Ankara yolunun 0-5. kilometreleri ile Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometrelerinde ise çalışmalar sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak yapılıyor.

Çavdır-Tefenni yolunun 0-5. kilometreleri ile Hafik-Zara yolunun 29-30. kilometrelerinde devam eden yapım ve üstyapı onarım çalışmaları sürücülerin dikkatini gerektiriyor.

Amasya-Turhal yolunun 41-48. kilometrelerindeki üstyapı yenileme nedeniyle ulaşıma Tokat yönünden iki yönlü izin veriliyor.

Tirebolu-Görele-Eynesil yolunun 28. kilometresindeki Eynesil Tüneli'nde yürütülen çeşitli onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma saat 17.00'ye kadar tek şeritten, kontrollü ve servis yolu üzerinden izin verilecek.