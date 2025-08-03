Karayollarında dikkat! Bu güzergahlarda trafik kontrollü ilerliyor!

3 Ağustos 2025 itibarıyla Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Muğla ve birçok şehirde sürdürülen yol çalışmaları sürücülere zor anlar yaşatıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün uyarısına göre birçok güzergah kontrollü ulaşıma kapalı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Karayollarında dikkat! Bu güzergahlarda trafik kontrollü ilerliyor!
Yayınlanma:

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması, trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiği bildirildi.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Akyazı kavşakları arasındaki 0-13. kilometrelerinde yapılan üst yapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

TAG Otoyolu’nun Ceyhan-İskenderun Batı kavşakları arasında, 12-16. kilometreler arasında üstyapı onarım çalışmaları sürüyor.

Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerinde ise Ortaca Devlet Hastanesi kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Mudurnu-Bolu yolunun 27-36. kilometrelerinde süren çalışmalar sebebiyle güzergah kontrollü ulaşıma açık durumda.

Kırşehir-Ankara yolunun 0-5. kilometreleri ile Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometrelerinde ise çalışmalar sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak yapılıyor.

Çavdır-Tefenni yolunun 0-5. kilometreleri ile Hafik-Zara yolunun 29-30. kilometrelerinde devam eden yapım ve üstyapı onarım çalışmaları sürücülerin dikkatini gerektiriyor.

Amasya-Turhal yolunun 41-48. kilometrelerindeki üstyapı yenileme nedeniyle ulaşıma Tokat yönünden iki yönlü izin veriliyor.

Tirebolu-Görele-Eynesil yolunun 28. kilometresindeki Eynesil Tüneli'nde yürütülen çeşitli onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma saat 17.00'ye kadar tek şeritten, kontrollü ve servis yolu üzerinden izin verilecek.

Altında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?Altında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?Ekonomi
Kanal D seslendirme uzmanı Levent Bitecik yaşamını yitirdiKanal D seslendirme uzmanı Levent Bitecik yaşamını yitirdiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

karayolları yol durumu bülteni
Günün Manşetleri
İstanbul’da “Huzur İstanbul” operasyonu!
Göçmen kaçakçılarına ağır darbe!
KAMU İŞÇİSİNE ZAM KARARI AÇIKLANDI
O İSİMLER ORTAYA ÇIKTI
15 İLDE DEAŞ OPERASYONU
İstanbul’da temmuz enflasyonu belli oldu
70 ilde dev uyuşturucu operasyonu
PARTİLERİN KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU
HÜKÜMET YENİ BİR TEKLİF SUNDU
''Göğsünü rüzgarlara siper etmiş büyük bir devrimci''
Çok Okunanlar
Altında son durum Altında son durum
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Bankalar emeklilere kesenin ağzını açtı! Bankalar emeklilere kesenin ağzını açtı!
Rusya'da bir deprem daha! Rusya'da bir deprem daha!
Prof. Dr. Metin Sözen hayatını kaybetti Prof. Dr. Metin Sözen hayatını kaybetti